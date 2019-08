A propósito de la tormenta tropical Dorian, que hacer antes, durante y después

A propósito de la tormenta Dorian, que amenaza a Puerto Rico y las Antillas Menores, así como la República Dominicana en su posible transformación en huracán, se presentan las recomendaciones en torno a qué hacer antes, durante y después del evento atmosférico.

Conforme al listado de recomendaciones de reconocidos organismos sobre las medias a tomar antes durante y después del fenómeno. Para el caso previo, es de vital importancia tener presentes los lugares de refugio, rutas de evacuaciones, y la revisión de equipos como linternas, baterías, teléfonos y otros.

Además, comprar alimentos no precederos y agua potable, podar árboles para proteger su casa, limpiar los canales o desagües, y en caso de que su casa sea de zinc, compre algún instrumento que evite que pueden desprenderse.

Mientras que durante el evento natural y en pleno desarrollo del mismo, manténgase informado a través de la radio, televisión o cualquier otro instrumentos que ofrezca informaciones certera sobre el fenómeno natural, abalado por los organismos oficiales.

Es prudente también tener bien ubicado algún dinero extra para cualquier situación, nunca quedarse en casas vulnerables o móviles, estar atento para cubrir las ventanas o puertas ante cualquier desperfecto, revisar siempre las baterías e insumos de primeros auxilios.

Otros elementos de importancia en este proceso es seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales, en este caso el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). y evacuar el área de manera inmediata, en caso de que así lo ordenen las autoridades.

Una vez pasado el fenómeno, no pierda de vista las informaciones del COE y la Defensa Civil, manténgase en terreno firme y no se arriesgue a cruzar ríos, cañadas u otros lugares con gran cúmulo de agua, hasta que no sea ordenado por las autoridades.

Procure lavar bien los alimentos que de alguna manera tuvieron contacto con el exterior y evite el consumo de agua sin la debida purificación. Si se mantuvo en un refugio y regresó a su vivienda, trate de revisar de manera minuciosa los posibles daños a los aparatos eléctricos o de gas propano que pudieran provocar incendio.

Recuerde que ante el paso de un evento natural como una tormenta o huracán, existen peligros latentes como cables de electricidad derribados y ocultos en árboles, agua o escombros, así como la proliferación de contaminación por el arrastre de basura y orinas de ratas, razón por la cual se recomienda ser cuidadoso en cada caso.