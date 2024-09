A propósito de los 43 años del periódico Hoy Parte de mi historia contada…

Por: Onorio Montás

Corría el 1979 regresaba de un diplomado de varios meses impartido por la Universidad de San José de Costa Rica sobre las “Artes Gráficas” en la Facultad de Artes y Arquitectura. Yo era parte de un grupo que habíamos surgido de la reaparición del Listín Diario el 1 de agosto de 1963; había finalizado los tres cuatrienios de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer.

Ese grupo de comunicadores lo encabezaba Héctor Virgilio Alcántara Mejía que en ese momento dirigía “el niño malcriado” como le llamaba Don Rafael Herrera a el vespertino “Ultima Hora” dirigido como su primer director don Moisés Pellerano L.P y como director ejecutivo Virgilio Alcántara.

Nos reuníamos regularmente ese grupo, los sábados después de la salida del periódico vespertino que realmente era un meridiano, porque había mucha competencia en los periódicos de la tarde estaban El Nacional de ¡Ahora!, La Noticia y Ultima Hora.

Nos convocábamos en “La Ceniza” una modalidad cervecería de mucho éxito en una innovadora plaza, “Plaza Criolla”, participaba casi la redacción en pleno del periódico lidereado por Virgilio; Plinio B. Martínez quién tenía un novedoso programa radial con una excelente audiencia “Realidades Dominicanas”, Pablo Jerez un excelente reportero locutor y reportero radial que dio catedra en Radio Cristal en los tortuosos 12 años de los “Incontrolables de Balaguer”, Luis Minier Montero, Rafael Rasuk, Aníbal de Castro, Guarionex Rosa y otros periodistas del Listín que se enrolaban en la “Tertulia Cervecera”.

Yo trabajaba para Reuters una agencia de noticias que había adquirido los servicios de Latinoamérica a United Press International. Además, habíamos creado una empresa editora, comercializadora y gestionadora de libros Comercial Gráfica, S.A. junto a Fabio Herrera Roa, Jordi Arnau, Esteban Graupera y yo. Esteban y Jordi tenían en Barcelona, España una enorme empresa del libro.

José Luis Corripio Estrada, Pepín, había adquirido Publicaciones ¡Ahora!, a el doctor Rafael Molina Morillo que incluía el periódico El Nacional y la Revista ¡Ahora!

Virgilio Alcántara me convoca para hablar del proyecto del periódico HOY, que llevaría varias páginas a color, luego de explicarme con lujo de detalles lo que sería ese grandioso proyecto, me invitó a seguida a una cita en la residencia de Pepín al llegar junto a Virgilio me encuentro con el Maestro Manuel Rueda quien dirigiría el suplemento “Isla Abierta”, además trabajarían como editores Max Reinoso editor de Deportes, Justo Castellanos Díaz editor Internacional, Juan Guilliani Cury Editor Económico, Carmenchu Brusiloff editora de Sociales, Miguel Franjul, Jefe de Información quién además representaba a la agencia Reuter Puerto Rico y yo trabajaba con Waspix/Washington, Manuel Severino uno de los periodistas más cultos con los que he trabajado, jefe de Redacción, Manuel Machado jefe de la mesa de corrección, Agustín Martin editor de espectáculo, y mi gran hermano colombiano Augusto Obando Ramírez, un exiliado de las guerrillas de su país y que vino a Santiago de Los Caballeros a emplear su intelecto para hacer Crucigramas y Horóscopos, terminó dando clases de periodismo agrícola, reportajes, semblanzas, editoriales, tal vez el periodista más completo en las redacciones donde laboró…

Además, a Corripio se le ocurrió crear una “Unidad de Investigación” del HOY y El Nacional coordinada por el hoy director de Hoy, Bienvenido Álvarez Vega, Héctor Tineo Nolasco, Eunice Lluberes, Marcia Facundo y Esteban Rosario.

Sugerí que debíamos tratar de lograr algunas tiras cómicas lo cual se hacía sumamente difícil, pues la mayoría la tenía en exclusivas El Caribe las tiras tradicionales y otras el Listín Diario, pedí autorización para hacer diligencias en España, aproveché un viaje para unos contactos personales en EFE, el Diario ABC en Madrid y algunas editoras importantes de Barcelona, solo conseguía a Astérix y Obélix, que casi nadie los conocía.

El tiempo se acortaba para la salida se decidió enviarme a New York junto a Ramón Pestana y José Oscar Lebrón a adquirir gran parte de los equipos que no se podían localizar rápidamente en el país.

El estilo Pepín de administrar sus empresas

En principio nos reuníamos en viejo local de la Emilio Prud’Homme donde veíamos a Don Manuel al fondo en una espaciosa oficina con la secretaria ejecutiva Pilar Albiac, quien al mudarnos al periódico en la Avenida San Martín pasó a formar parte de la administración “compartida” compuesta por varias personas Radhamés García, Aníbal Steffany, Argentina Monzón y Juan Carlos Camino.

Antes de la salida de Hoy, comienzan los cambios en la política económica del Banco Central en nuestro país y existía mucha inquietud y en el caso de los periódicos el Listín Diario, El Caribe y los demás diarios Pepín convocó al personal aprovechando la visita de Carlos Despradel Gobernador del Banco Central para anunciar que no tuvieran temor que los dos medios, no dejarían de salir un solo día que él había asegurado papel con Abitibi-Price y unos molinos chilenos para que no hubiera problemas de suministros.

Ya después de más 5 años mi editora Mograf, S.A. demandaba más y mi esposa Miriam demandaba mayor permanencia en mi negocio, nuestro director junto a un grupo de amigos nos reuníamos en mi casa en la Roberto Pastoriza regularmente, había cambios en 1986 el gobierno, Adita y Juan regresaban de Suramérica como embajadores, Virgilio dejaba “el podrío” y se iba de Cónsul para New York a iniciar su periplo por todo el mundo como Embajador.

De vuelta al Hoy

En 2008 Juan Carlos Camino me convence de que vuelva a trabajar de nuevo a él HOY a instancia e insistencia de Ramón Porfirio Báez quién le había vendido una rotativa MAN-ROLAND a don Pepín y tenía el compromiso “con el juramento de imprimir un periódico como El Siglo”. En una reunión de la reunión de la alta dirección de la empresa me dijo Pepín, ¿Onorio, usted cree que con todos los millones que invertí en esa rotativa, cree que puedo lograr imprimir un periódico como El Siglo, que se vean las “pezuñas levantando la tierra en la pista” ?, le contesté, usted me tiene a mí y a Gundervaldo Cruz Vila, que está ahí en el pasillo…

Hoy en día se imprime el Listín Diario (no lo podía imaginar), El Hoy, El Nacional y el Día. Y, en cualquier momento El Caribe, y si se acerca más a la capital, también se imprimirá La Información.

Pepín es un ¡¡¡Genio!!!…

