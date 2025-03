¿A qué hora es el eclipse solar de hoy? ¿El día quedará completamente oscuro?

Este 29 de marzo de 2025 se espera un eclipse solar parcial. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, cubriendo parcialmente la superficie solar y creando una sombra parcial en ciertas regiones del planeta. No oscurecerá el día por completo, ya que se trata de un eclipse parcial.

En este tipo de eclipses, la Luna cubre solo una parte del Sol, lo que genera una disminución en la intensidad de la luz solar, pero sin llegar a la oscuridad total que se observa en un eclipse total de Sol. Dependiendo de la ubicación, el nivel de oscurecimiento será diferente.

En España, por ejemplo, el Sol se verá parcialmente cubierto en un porcentaje que variará entre el 8% y el 32%. En Reino Unido, se estima que hasta el 49% del disco solar quedará cubierto. En estas regiones, el efecto será más notorio y el cielo se verá ligeramente más opaco y con sombras difusas, pero no habrá una noche repentina.

Este eclipse será visible en amplias zonas del hemisferio norte, incluyendo Europa, el noroeste de África, el noreste de Canadá y Groenlandia. En España, por ejemplo, se espera que el eclipse comience alrededor de las 10:30 horas, alcance su punto máximo entre las 11:30 y las 11:45 horas, y concluya cerca de las 12:30 horas, dependiendo de la ubicación específica. La magnitud del eclipse variará según la región; en Galicia, se estima una ocultación del 32,6%, mientras que en Menorca será del 8,7%.

En el Reino Unido, el eclipse parcial se observará desde las 10:07 a.m., alcanzando su máximo a las 11:00 a.m., y finalizando a las 12:14 p.m. Durante este período, casi la mitad del Sol será cubierto por la Luna, ofreciendo una vista impresionante para los observadores. Este eclipse no será visible desde México.

Este eclipse es el fenómeno conocido como «cuernos solares» o «double sunrise». En ciertas áreas del noreste de Estados Unidos y el este de Canadá, durante el amanecer, las cúspides del Sol eclipsado aparecerán como dos puntos distintos sobre el horizonte, creando una imagen espectacular.

Para observar el eclipse de manera segura, es esencial utilizar protección ocular adecuada. Se recomienda el uso de gafas de eclipse certificadas que cumplan con la normativa ISO 12312-2 o métodos indirectos, como la proyección con una cámara oscura. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños oculares graves.