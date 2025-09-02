¿A qué se deben las interrupciones eléctricas en la Av. Jacobo Majluta? EDEEste responde

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) informó a los residentes en la avenida Jacobo Majluta que las interrupciones registradas en las últimas semanas se deben a la sobrecarga que presenta el circuito BNV-1, la cual se hace más evidente en esta temporada de altas temperaturas, cuando la demanda energética se incrementa de manera considerable.

«La zona de influencia del circuito BNV-1 se encuentra en constante expansión, con nuevos residenciales y un crecimiento poblacional que elevan día tras día el consumo eléctrico. Esto ha provocado que el circuito opere al límite de su capacidad, ocasionando interrupciones que han impactado a los residentes de la zona», manifestó la intitución.

EDEEste aseguró que, en respuesta a esta situación, ejecutará trabajos técnicos para habilitar un nuevo circuito, el BNV-3, lo que permitirá dividir la carga eléctrica actual y ofrecer un suministro más estable, confiable y de mejor calidad.

«Para llevar a cabo estas labores será necesario la interrupción del servicio los días miércoles 3 y jueves 4 del presente mes, en horario de 9:20 a. m. a 5:20 p. m., con el fin de facilitar el trabajo seguro y eficiente de los equipos técnicos en el terreno», pronunció.

Destacó que los sectores que estarán impactados durante estas jornadas de trabajo son: Ciudad Modelo, El Dorado III, Eugenio María de Hostos V.M., La Mina-Guaricano, Los Cazabes, Residencial Colinas del Viento, Residencial Roalva, Residencial Tierra Alta, Residencial Villa España y Ciudad Bonita.

EDEEste agradece la comprensión de las comunidades durante la ejecución de estas acciones, y reitera su compromiso de seguir ampliando y reforzando la red eléctrica para responder al crecimiento poblacional y al aumento de la demanda, con el objetivo de garantizar un servicio de energía más estable y eficiente para todos sus clientes.