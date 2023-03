¿A quién nominaría Adolfo Lora a los Soberano?

A 11 años de haber comenzado a crear contenido en YouTube, Adolfo Lora se encuentra nominado por segunda ocasión a los Premios Soberano en la categoría “Youtuber del año”. Tras agradecer este reconocimiento, reconoció que ya se siente “un ganador” por haber sido tomado en cuenta por la organización.

Por este galardón compite codo a codo con Carlos Durán, Santiago Matías “Alofoke” y Yarissa.

Esta es la segunda ocasión en que Premios Soberano decide premiar a los youtubers. Sin embargo, un hecho que llama la atención es que en ambas ocasiones han sido nominados los mismos creadores de contenido, a pesar de la amplia cantidad de personas que han incursionado en este medio.

Ante la polémica que se ha generado en torno a esta categoría, al cuestionársele sobre a quienes nominaría como “Youtuber del año” de tener la oportunidad, Adolfo señaló que sus preferidos para optar por el premio serían:

Julio Lora, Winifer, Wilson Paulino, sobre quien afirmó que a pesar de no estar haciendo videos actualmente, era bueno en su trabajo y, finalmente, se incluiría a sí mismo.

Según explicó, estos serían elegidos debido a que los considera “youtubers de la mata”, es decir, aquellos creadores de contenido que producen y editan sus contenidos por sí mismos.

Durante una entrevista para HOY en el Espectáculo Podcast, el también editor dijo estar agradecido porque “el hecho de que pongan la categoría de youtuber en unos premios tan grandes como los Soberano, para mí ha sido un orgullo”.

Yo me quiero superar a mí mismo cada día

Adolfo Lora sueña con destacarse a nivel internacional. Para ello, no se compara con otros creadores de contenido, pues afirma ser “su propia competencia”.

“¿Cuándo tú vas a empezar a ser youTuber de verdad?”, es la pregunta que se haría a sí mismo. Tras ser interrogado sobre el porqué, destacó que en estos 11 años ha explotado únicamente alrededor de un 20% de todo su potencial.

“Yo me quiero superar a mí mismo cada día, eso es lo que siempre he tratado de hacer. Por eso nunca me vas a ver en ninguna controversia de chisme, que es lo que funciona aquí”, declaró.

En este sentido, añadió que a lo largo de su trayectoria se han inventado historias sobre él con la intensión de hacerle quedar mal parado.

“Aunque trato de ser profesional, me da un poquito de decepción de la persona”, dijo.

Su relación con otros creadores de contenido

Algo que ha caracteriza a Adolfo Lora es que no suele colaborar con otros youtubers, a pesar de que asegura llevarse bien con la mayoría de ellos.

“Yo suelo coger lucha trabajando con gente. No todo el mundo está preparado para el tipo de contenido que yo hago. No los culpo porque tal vez es falta de costumbre”.

Agregó ser una persona de “pocas relaciones”, lo que lleva a cuidar con quienes convive en el día a día.

“Soy un poco más selectivo a la hora de seleccionar con quien voy a relacionarme porque no sé qué tan ética es esa persona”, concluyó.