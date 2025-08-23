A rescatar Haití con un apropiado uso de fuerza

Iluso como proyecto y sin un solo dólar en fondo para empezar, sería la operación rescate trazada por la Organización de Estados Americanos, OEA, para la república creada por Dessalines en 1804 en el oeste de la isla Hispaniola; hoy sumida en el desastre por el azote de bandas bien armadas y enemigas juradas de la civilización que aplican una diversidad de actos de suma crueldad para dominar a esa nación. En vez de proponerse como primer paso la operación más expedita que pudiera acabar con hordas salvajes que controlan más territorio de Puerto Príncipe que el gobierno que allí pretende encarnar el principio de autoridad, la curiosa «hoja de ruta» a emprender comenzará con la aspiración de estabilizar la seguridad y restaurar la paz «reformando» a una policía local que hasta ahora solo ha servido de carne de cañón para los insurrectos a los que ni con refuerzos de Kenia ha podido someterlos mínimamente al orden.

Aunque los «paños tibios» del «programa de salvación» del acorralado pueblo vecino no incluye rezar el rosario todas las tardes, si se propondría encabezar una transición «pacífica» (sin tirar un tiro al parecer) hacia «una gobernanza estable» para lo cual tendrían que internarse por zonas en las que el enemigo se acantona firmemente para usar la metralla sin hacer preguntar antes. En el preámbulo la OEA y la ONU saldrían hacia los continentes a apelar a la generosidad de otros Estados para colectar US$2,600 millones e iniciar la «estabilización». Viajarán seguramente con platillos de limosneros hasta Washington y París, las potencias que más en deuda están con Haití: Francia, que le cobró la independencia al siempre pobre pueblo haitiano despojándolo de su dinero durante años tras haber mantenido allí un régimen de explotación y esclavitud. Estados Unidos estuvo después allí con tropas que ocuparon el territorio desde 1915 a 1934 para proteger sus intereses estableciendo un sistema de trabajo forzado y sin paga para levantar alojamientos a los invasores y un control financiero que causó profundo daño a los haitianos dejándolos en una extrema pobreza que dura hasta hoy.