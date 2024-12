A sus cien años, doña Mundita necesita ayuda

Esperanza, Valverde.- A sus cien años bien vividos y con múltiples necesidades que cubrir, doña Mundita no es de las personas que vive quejándose a cada momento de los problemas que la vida le va poniendo por delante. Ella dice que vive feliz junto a su familia, a pesar de las limitaciones económicas y al olvido social al que la han relegado las autoridades.

Raymunda Minier, nombre de pila de doña Mundita, como es conocida por amigos y familiares, nació el 7 de febrero del año 1924, en Loma de Jicomé Abajo, una comunidad del municipio de Esperanza, en Valverde.

Explicó que sobrevive por el cuidado de su familia, ya que no recibe ninguna asistencia social del Gobierno, excepto el seguro subsidiado de SeNasa.

Por su avanzada edad, doña Mundita requiere el soporte del Estado dominicano, a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), institución que debería iniciar un levantamiento en lugares apartados como la comunidad de Damajagua, donde se encuentran otras personas con sus mismas necesidades.

Doña Mundita tuvo diez hijos con su esposo Juan (fallecido) y vive con una de sus hijas. Su única situación de salud es la presión arterial. No es diabética y eso le permite “comer todo” lo que esté a su alcance; dice que nunca falta su cafecito en las mañanas.

“Yo me como dos huevos de desayuno, salami o queso con víveres (mangú), a veces chocolate con pan, todos los días y si no aparece me dan de comer otra cosa”, manifestó doña Mundita y puso como ejemplo las cachirulas, nombre dado en los campos al banano verde.

Recuerda mano dura del dictador trujillo

Con sus cien años, doña Mundita aún recuerda fresco en su memoria la mano dura del dictador Rafael Leónidas Trujillo y la generosidad del Gobierno del presidente Joaquín Balaguer. “El que no tenía la cédula en la Era de Trujillo debía andar huyendo de noche, porque era obligatorio llevarla en los bolsillos, pero la gente podía amanecer en las calles y nadie le robaba. El único ladrón era él”, afirmó la dama, en una entrevista concedida a reporteros de Hoy desde su residencia.

Narró que amaba al expresidente de la República Joaquín Balaguer.

“Yo adoraba al doctor Balaguer, él me daba mis funditas de comida siempre y nunca le hizo daño a mis hijos”, expresó la octogenaria mujer que reside desde hace décadas en el paraje El Manguito de Damajagua, también del municipio de Esperanza.