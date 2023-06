“A través del mar”: datos y curiosidades de la secuela que ya llegó a Netflix

La segunda parte de A través de mi ventana, adaptación de la novela homónima de Ariana Godoy para Netflix, se estrenó en la plataforma de streaming este viernes 23 de junio. La continuación de la historia de Raquel y Ares ha sido nombrada A través del mar, un título que alude al espacio donde se desarrolla la trama de la película. Según describe la sinopsis, los jóvenes enamorados se reencuentran en la Costa Brava después de varios meses alejados por la distancia.

Como se recuerda, la protagonista femenina es una adolescente que sueña con ser escritora y suele imaginar a su vecino e hijo de la poderosa familia Hidalgo, Ares, como el personaje principal de sus aventuras literarias. Pero su acercamiento en la ficción se traslada a la vida real cuando descubre que el joven le roba el Wifi por la proximidad de sus viviendas.

El origen de “A través de mi ventana”

Los personajes que interpretan Clara Galle y Julio Peña surgieron del relato que creó Godoy en la plataforma de lectura en línea Wattpad, allá por el año 2016. La apasionada historia atrajo millones de visualizaciones, lo que condujo a que editoriales se interesaran en publicar los textos digitales como libros. Algunos años después, en 2021, Netflix comenzó la adaptación cinematográfica con la misma autora en el equipo.

Si bien el primer film conservó el nombre original del material de origen, el segundo film descartó repetir el título A través de mí. El cambio también alcanza a la trama del largometraje, pues no seguirá al pie de la letra la estructura ya conocida por los lectores de la trilogía. No obstante, la participación de la creadora como guionista en el largometraje garantiza que no se pierda la esencia que convirtió a la ‘bruja’ y al ‘dios griego’ en un fenómeno juvenil.

Los actores de la película juvenil de Netflix

Raquel Mendoza cobra vida gracias a Clara Galle, actriz de 21 años que antes intepretó a Eva Merino en la serie española de suspenso El internado: las cumbres. Su coestrella en A través del mar esJulio Peña, quien a sus 22 abriles tiene una amplia carrera en el teatro. En 2018, Peña protagonizó la serie Bia, de Disney Channel, y en 2023 también aparecerá en Berlín, el spin-off de La casa de papel.

Por otro lado, Hugo Arbues es Apolo Hidalgo, Eric Masip es Artemis Hidalgo, Natalia Azahara actúa como Daniela, Gillermo Lasheras como Yoshi, Emilia Lazo es Claudia, Pilar Castro es Rosa María y Rachel Lascar encarna a Sofía Hidalgo. La segunda película incorpora tres talentos adicionales: Andrea Chaparro, Iván Lapadula y Carla Tous.