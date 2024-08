A un año de la explosión en San Cristóbal, familiares de las víctimas afirman que no descansarán hasta obtener justicia

Este miércoles 14 de agosto se cumple un año de la devastadora explosión en el centro de la ciudad de San Cristóbal, que dejó al menos 38 personas fallecidas, 59 gravemente heridas, nueve edificios destruidos y varias viviendas afectadas.

El estallido ocurrió en la calle Padre Ayala, casi esquina Jacinto J. Peynado, a las 3:23 de la tarde, en la empresa Vidal Plast SRL. Según un informe del Cuerpo de Bomberos de la localidad, la explosión se debió a la «acumulación de gases altamente inflamables».

Las víctimas mortales fueron identificadas como Carlixto Feliz Jiménez, Cheirii Vizcaíno Sierra, Jorgelina Ravelo Encarnación, Esteisi Pinales Ferrer, Khaled Safa Harb, Jessica María Brito, Santo Manuel De Jesús, Delfín García Familia, Ana Iris Cruceta Henríquez, Karina Heredia Pérez, Francis Julián Mateo Encarnación, Reyes Soto Abad, Faustino Nivar Doñé, Griselda María Feliz y Andrés Valsaint.

También perdieron la vida Emil Fanuel Figuereo Báez, José Vicente Dicent Rivera, Milka Maribel Benzant Figuereo, Rogelio Arístides Benzant, Brendy Daril Toledo Benzant, Mariela Rosario Nova, Juan Mateo Casilla, Tico Manuel Cruz, Rafael Solano Mateo, Ana Anllelin Nivar Tineo, Julio Agustín Vittini Cuevas, Ángel Luis Uribe Méndez, Héctor Ramón Cuello Ramírez, Dionicio Guzmán Perdomo, Irma Isabel Dipre Miranda y Paulette Brea Solís.

Además, fallecieron Luz Esther Mateo German, Eridania Jorge Alcántara, Alfonso Cuevas Cuevas, Gabino Aquino, Reina Heredia Mercedes y Víctor Manuel de Hernández Pérez.

El drama de los familiares

Un año después, las cicatrices de aquel trágico suceso aún perduran en los familiares de los fallecidos, quienes continúan llorando a sus seres queridos y esperan respuestas concretas por parte de las autoridades.

«Mi hija tenía 34 años, cumplió 35 ahora. Ella salió; cuando ella salió, me dijo: «Mami, vengo ahora que tengo que cocinarle algo a mis hijos.» Nunca la vi, ella salió sin regresar«, narra Venencia Díaz, madre de Reyna Heredia, fallecida en la detonación.

Díaz recuerda a su hija, quien dejó tres niños en la orfandad, como una persona atenta, cariñosa y dedicada a su familia.

«Mucha falta que me hace. Ella era muy cariñosa, muy amorosa, era muy buena conmigo. Ella trabajaba y, cuando llegaba, me decía: «Mi mai, ven corre que te traje un regalo.» Me traía limón, me daba esto, me buscaba la vuelta. Si yo me acostaba un rato, allá iba y se acostaba conmigo, me abrazaba, me besuqueaba. «Mami, mira, ven, párate de aquí». me decía: «Tú tienes hambre,» y allá iba y me traía un refresco. Me compraba esto, muy cariñosa conmigo. Sí, mucha falta que me hace. No es fácil, porque puede haber pasado un año, pero para mí fue hoy», manifestó la progenitora entre lagrimas a la periodista Alicia Ortega.

Venencia Díaz, madre de Reyna Heredia.

Por su parte, Juan Corporán, viudo de la fallecida Ana Nivar Tineo, relató cómo fue el último día de su pareja, con quien compartió 32 años de matrimonio, más 5 de noviazgo, y cuáles fueron las últimas palabras que ella le dijo antes de salir hacia la Tienda Toledo para aprovechar la oferta que le costó la vida.

«Ella y yo nos llevábamos muy bien, consultábamos hasta lo que nos íbamos a comer en el día. Ese día, cuando yo salgo para acá (su lugar de trabajo), la llamo alrededor de las 9 de la mañana y le pregunto: ¿Amor, qué vas a cocinar hoy? Me dijo: no, yo no sé qué voy a cocinar hoy. Yo le dije: bueno, yo voy a pasar por allá, te voy a llevar un pollo para que lo cocines, y ella me dice: ay sí, para hacerlo frito. Perfecto, le llevo el pollo alrededor de las 10 de la mañana, voy a almorzar al mediodía. Alrededor de la 1 y algo, yo salgo a bañarme y ella me dice que se va a bañar, que va conmigo. Yo le dije, ¿vas a ir a comprar siempre los materiales? Me dice: sí, porque la clienta me está llamando para que vayamos hoy. Yo le respondí, pero si tú no tienes la necesidad de comprar esos materiales hoy, ¿por qué no lo dejas para otro día? Tienes mucho trabajo aquí. Vas a comprar esos materiales para tenerlos ahí. Me dice: no, lo que pasa es que en la tienda hay una oferta y ella la quiere aprovechar. Nos vemos ahorita, esas fueron las últimas palabras. No volvió, ese ahorita no ha llegado, lamentablemente», expresó Corporán, quien no pudo contener las lagrimas.

Asimismo, aseguró que no descansará hasta tener justicia. «Las autoridades, a un año, no han dicho nada. No han dado respuestas. Nos han dejado solos. Mi nieto me pregunta: ¿Papá, por qué mamá cogió para donde Toledo a comprar? Yo no sé qué responderle. Ahora, yo quisiera que el Estado sí nos responda a nosotros, diciéndonos la verdad», pronunció el señor.

Juan Corporán, viudo de la fallecida Ana Nivar Tineo

Declara como fallecidos a los desaparecidos

El pasado mes de julio, los diputados y senadores aprobaron un proyecto de ley que declara como fallecidas a las personas desaparecidas tras la explosión en San Cristóbal.

Esta normativa tiene como objetivo destrabar procesos civiles que se encuentran paralizados debido a la falta de una declaración oficial de fallecimiento de los desaparecidos.

La iniciativa, presentada por la diputada de la provincia en representación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ydenia Doñé Tiburcio, establece que para declarar el fallecimiento, serán admisibles todos los medios de prueba disponibles. Esto incluye publicaciones, videos, audios, localización digital, conversaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp, comunicaciones oficiales y reconocimientos.

El expediente del MP

El Ministerio Público responsabilizó del hecho a Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar De Vidal y a Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, propietarios de la empresa Vidal Plast SRL. La jueza Miolany Herasme, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, les impuso como medida cautelar el pago de una garantía económica, así como impedimento de salida y presentación periódica.

Órgano persecutor estable que en el lugar se originó una fuerte explosión con ondas expansivas que afectaron al menos nueve establecimientos comerciales, varias viviendas, así como también resultaron aproximadamente 59 personas heridas y unas 38 personas fallecidas producto de golpes, heridas y quemaduras producidas por dicha explosión.

Imputados en caso explosión en San Cristóbal

«En el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo con relación a las muertes ocurridas de la tarde del 14 de agosto de 2023, se determinó un hecho previo, ocurrido en el local donde funcionaba la empresa Vidal Plast SRL, el día 18 del mes de marzo del 2023, que en horas de la mañana, cuando se realizaban unos trabajos de herrería, se generó un conato de incendio debido al contacto de las chispas con un químico de nombre Autofina-Luporox a 70s (Peróxido Orgánico 5.2), que se encontraba almacenado en el lugar, según el informe pericial de investigación científica de incendio y explosiones emitido por el cuerpo de Bomberos de San Cristóbal del día 20 de marzo del 2023», se lee en la solicitud de coerción.

Refiere que, debido a este conato, resultaron con lesiones tipo quemadura en distintas partes del cuerpo unas tres personas, incluyendo empleados que se encontraban en el lugar.

Indica que, luego de sofocado el incendio, los bomberos pudieron sacar del local 10 cajas de Luporox A 70S (Peróxido Orgánico 5.2), dejando algunas dentro del mezzanine que se encontraba en el interior del mismo.

Acusación formal

Justo ayer lunes 12 de agosto, la Fiscalía de la provincia San Cristóbal comunicó que presentará en las próximas semanas la acusación formal contra los imputados en el caso.

La magistrada Fadulia Rosa, explicó que, durante el tiempo transcurrido del hecho a la fecha, el Ministerio Público ha continuado las investigaciones sobre el caso, y que el expediente acusatorio se encuentra en su fase final de elaboración, por lo que se espera que, a principios del próximo mes de septiembre, dentro del plazo establecido por la Ley, se depositará la acusación en contra de todos los imputados.

Asimismo, la representante del Ministerio Público enfatizó que los imputados han cumplido con las respectivas medidas de coerción que se les impusieron desde la fase inicial del proceso.

El Ministerio Público acusa a los imputados de homicidio involuntario, acción sancionada en el artículo 319 del Código Penal Dominicano. La instancia fue depositada en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal en función de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

