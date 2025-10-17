¡A un paso! Dodgers triunfan y se acercan a la serie mundial

LOS ÁNGELES. AP. Tommy Edman conectó un sencillo del empate ante el potente novato Jacob Misiorowski en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron ayer jueves 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles se quedó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

El cuarto juego es el viernes. El único de los 41 equipos que superó un déficit de 3-0 en postemporada fue el partido de los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yankees, impulsado por el actual mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Shohei Ohtani conectó un triple ante Andy Ashby para iniciar la parte baja de la primera y anotó con el doble de Mookie Betts para poner a los Dodgers por delante, pero Jake Bauers empató el marcador con un sencillo productor en la segunda. Esa fue la única carrera permitida por Tyler Glasnow, quien se ha combinado con Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para darle a los abridores de los Dodgers una efectividad de postemporada de 1.54 durante una racha de postemporada de 8-1. Roki Sasaki lanzó una novena entrada perfecta para su tercer salvamento de la postemporada.