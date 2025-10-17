¡A un paso! Dodgers triunfan y se acercan a la serie mundial

  • A P
¡A un paso! Dodgers triunfan y se acercan a la serie mundial

Roki Sasaki celebra después de sacar el último out.

LOS ÁNGELES. AP. Tommy Edman conectó un sencillo del empate ante el potente novato Jacob Misiorowski en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron ayer jueves 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles se quedó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

El cuarto juego es el viernes. El único de los 41 equipos que superó un déficit de 3-0 en postemporada fue el partido de los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yankees, impulsado por el actual mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

  Puedes leer: Rodríguez decide con triple victoria de Aguilas 4-3 sobre los Gigantes

Shohei Ohtani conectó un triple ante Andy Ashby para iniciar la parte baja de la primera y anotó con el doble de Mookie Betts para poner a los Dodgers por delante, pero Jake Bauers empató el marcador con un sencillo productor en la segunda. Esa fue la única carrera permitida por Tyler Glasnow, quien se ha combinado con Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para darle a los abridores de los Dodgers una efectividad de postemporada de 1.54 durante una racha de postemporada de 8-1. Roki Sasaki lanzó una novena entrada perfecta para su tercer salvamento de la postemporada.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

¡A un paso! Dodgers triunfan y se acercan a la serie mundial
¡A un paso! Dodgers triunfan y se acercan a la serie mundial
17 octubre, 2025
Yamamoto tira joya y pone Dodgers 2-0
Yamamoto tira joya y pone Dodgers 2-0
15 octubre, 2025
Dodgers eliminan a Filis y avanzan Serie Campeonato
Dodgers eliminan a Filis y avanzan Serie Campeonato
10 octubre, 2025
Dodgers vencen Filis y se colocan a un juego avanzar
Dodgers vencen Filis y se colocan a un juego avanzar
7 octubre, 2025
Dodgers eliminan a Rojos; Yankees vencen a Boston
Dodgers eliminan a Rojos; Yankees vencen a Boston
2 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

Presencia no es conciencia

Presencia no es conciencia

La lucha por Bayahíbe

La lucha por Bayahíbe

La Voz del Paciente RD: Panamá nos da una lección de unidad

La Voz del Paciente RD: Panamá nos da una lección de unidad

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo