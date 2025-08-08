Abandonados y sin cuidados: 32 perros hallados muertos en finca

  • EFE
Abandonados y sin cuidados: 32 perros hallados muertos en finca

Mérida.- La Guardia Civil ha hallado 32 perros muertos por inanición en una finca de Badajoz, oeste, que estaban abandonados desde el pasado junio sin agua ni comida, algunos de los cuales habrían intentado alimentarse de los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

La investigación se centra el propietario del inmueble por un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte de todos los canes.

Los animales estaban abandonados desde el pasado mes de junio, algunos de ellos sueltos y otros atados con cadenas o en el interior de boxes.

Todos se encontraban en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, lo que llegó a causarles la muerte por inanición.

Incluso, según ha informado este viernes la Guardia Civil, algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

La actuación tuvo lugar la semana pasada cuando una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) encontró indicios de que en una nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario, por lo que se practicaron gestiones para localizar al responsable y titular del inmueble.

Durante la inspección, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones, que presentaban una extrema delgadez y signos de abandono y se encontraban en diferentes estados de descomposición.

En un comunicado emitido hoy, el Partido Animalista PACMA ha solicitado que se imponga prisión preventiva sin fianza al responsable de un “crimen atroz, con un altísimo grado de ensañamiento y abandono».

En el Día Mundial del Perro, la DNCD rinde tributo a sus agentes caninos retirados
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Abandonados y sin cuidados: 32 perros hallados muertos en finca
Abandonados y sin cuidados: 32 perros hallados muertos en finca
8 agosto, 2025
Día Mundial del Perro: 5 formas reales de ayudar a los animales callejeros aunque no tengas un refugio
Día Mundial del Perro: 5 formas reales de ayudar a los animales callejeros aunque no tengas un refugio
21 julio, 2025
Día Mundial del Perro: 5 formas de celebrar a tu mejor amigo peludo 
Día Mundial del Perro: 5 formas de celebrar a tu mejor amigo peludo 
21 julio, 2025
Esta es la ancestral raza de perros de linaje puro que está «amenazada»
Esta es la ancestral raza de perros de linaje puro que está «amenazada»
27 junio, 2025
Envenenó perros, gallinas y un gato; le dictan un mes de prisión preventiva en La Romana
Envenenó perros, gallinas y un gato; le dictan un mes de prisión preventiva en La Romana
25 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Código Penal del enemigo

Código Penal del enemigo

Instalaciones son del Gobierno

Instalaciones son del Gobierno

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Premios LAWA celebra la industria de los eventos

Premios LAWA celebra la industria de los eventos

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo