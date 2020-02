Abás rechaza en la ONU el plan de Trump

El presidente palestino, Mahmud Abás, llevó ayer a la ONU su oposición frontal al plan de paz de Estados Unidos y dejó claro que no aceptará un Estado palestino como el que propone, fragmentado, como un “queso suizo”.

Abás viajó a Nueva York para hablar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hizo un encendido discurso en contra del llamado “Acuerdo del Siglo” impulsado por Donald Trump.

La iniciativa de EE.UU. para lograr la paz en Oriente Medio es para los palestinos un modelo que “premia la ocupación israelí” y que “viola” todos los consensos internacionales. Por ello, insistió Abás, la comunidad internacional debe rechazarlo y ninguna de sus partes puede ser vista como una base para futuras negociaciones.

El Consejo de Seguridad, por ahora, no se ha pronunciado oficialmente sobre la propuesta de Trump. Los palestinos y sus aliados árabes intentaron en los últimos días que el máximo órgano de decisión de la ONU votase una resolución al respecto coincidiendo con esta reunión extraordinaria. El texto, que previsiblemente habría sido vetado por EE.UU., al final no llegó ni siquiera a plantearse dado que no se lograron completar a tiempo las negociaciones para tener un documento con un respaldo amplio.