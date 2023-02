Abel a Abinader: “Al gobierno se llega para mejorar las cosas, no para empeorarlas”

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, recordó hoy al presidente Luis Abinader el rol que debe cumplir al frente del Gobierno.

“Señor Presidente: Al gobierno se llega para mejorar las cosas, no para empeorarlas. Se llega a resolver, no a poner excusas. Se llega a hacer, no a seguir prometiendo como si fuera candidato. Se llega a servir a la gente con un proyecto claro, con decisión, con coraje; no a estar todo el día con un «patrás, palante» que solo genera incertidumbre a la gente”, dijo.

Agregó además que la población dominicana necesita recuperar la “esperanza, alegría y orgullo”, adelantando que lo hará al momento de un posible regreso del PLD al Gobierno.

“La República Dominicana necesita recuperar la esperanza, la alegría y el orgullo por su país. Que podamos ver el futuro con optimismo, con la fe de que la juventud, las mujeres, los envejecientes y todos los sectores productivos, tendrán oportunidades de desarrollo”, refirió.

“Eso es lo que vamos a hacer: devolverle esa alegría, esa esperanza, ese orgullo de ser dominicanos, lo que solo es posible cuando se tiene un liderazgo firme y capaz, que esté decidido a mejorar las condiciones de vida de la gente, apostando al porvenir”, indicó Abel.

El también miembro del Comité Político del PLD y alcalde de Santiago, concluyó su rueda de prensa diciendo a la población “¡Pueblo dominicano… aguanten… que falta poco!”.