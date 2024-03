El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, lamentó que, en pleno inicio de Semana Santa, el país enfrente una situación, que, a su juicio, es altamente preocupante, haciendo referencia a la puesta en funcionamiento en Haití, del canal que desvía el caudal del río Dajabón.



A través de un mensaje publicado en su red social “X” (antiguo Twitter) Martínez, quien acudió hoy a la zona fronteriza de Dajabón, expresó que “esto es ilegal, pues viola el acuerdo firmado por ambos países en 1929. Sabemos que en Haití no hay gobierno y quienes tienen el poder son bandas criminales. La pregunta es: ¿Tenemos, o no, gobierno en República Dominicana?”



Abel Martínez aseguró que dicha acción es “una grave provocación para los dominicanos, y un gran perjuicio a los productores de Dajabón. Hace meses que este problema debió ir a un arbitraje internacional, pero Luis Abinader no sabe, o no quiere defender los intereses del país. Urge una respuesta contundente, defendiendo la soberanía dominicana y garantizando el apoyo a las comunidades dominicanas de la frontera”.



El líder de la oposición realizó un recorrido por la zona fronteriza por Dajabón, compartiendo con productores de la zona, quienes le externaron sus preocupaciones sobre el impacto negativo que pueden sufrir las cosechas en la zona, si disminuye el acceso al preciado líquido.