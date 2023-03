Abel Martínez aboga por familias que tienen hijos con condiciones especiales

Destacó la necesidad de que, sobre todo a las madres solteras, pueda llegar el brazo solidario del Estado, considerando el alto costo de las terapias y los obstáculos que hoy enfrentan para poder trabajar porque no tienen garantías de atenciones apropiadas para sus hijos.

Durante un encuentro sostenido con mujeres del sector Sabana Perdida, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez abordó la problemática que enfrentan las familias que tiene hijos con condiciones especiales, las cuales, a su juicio, es como si no existieran actualmente para el Gobierno.

Martínez expresó que “si estamos aquí es porque podemos mirarlas a ustedes a los ojos, comprometernos; podemos decirles que hemos trabajado pensando siempre en el valor que tiene la mujer, en en su dignidad, en su deseo de echar pa’ lante, de prepararse y en su anhelo de ayudar a su familia”.

Destacó, además, que, desde la Alcaldía de Santiago, ha luchado por una sociedad más justa e inclusiva, para las familias que tienen hijos especiales, asegurando que en República Dominicana “necesitamos una sociedad, un gobierno y un Estado que provea las necesidades de estas familias y las defienda”.

“Sé el sentimiento de una madre cuando su hijo que tiene condición de autismo o Síndrome de Down, es rechazado en un colegio o una escuela pública porque no saben tratar a ese ser es especial lleno de amor, lleno de fortaleza y, ¿cómo puede pagar una madre una terapia que cuesta más de sesenta mil pesos mensuales por un niño que tiene condiciones especiales? Eso es doloroso y más doloroso es estar en un gobierno para quienes estas familias no existen”, expresó Martínez.

El Candidato Presidencial del PLD aseguró que desde siempre ha trabajado sin descanso para apoyar a la mujer dominicana, para que tenga un rol en la sociedad, “donde ustedes sean parte protagónica; no que estén detrás, sino, que estén al lado, junto a nosotros los hombres, echando este país pa’ lante”.

El alto dirigente político lamentó el descuido que afecta a los Centros de Atención Integral para la Niñez (CAID), de donde se han despedido personal capacitado en temas de tanta sensibilidad y se ha dejado de invertir en equipos e infraestructura y garantizó que a partir del 2024 ejecutará un amplio programa de respaldo en este tema.

Abel Martínez estuvo acompañado por la dirigencia del PLD de la provincia Santo Domingo, junto a líderes comunitarios y representantes de sectores pujantes de esta demarcación.