Abel Martínez: “Al PRM le queda un año y diez meses en el Gobierno”

Jarabacoa.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, dejó juramentado el equipo de campaña de su proyecto presidencial, instando a sus adeptos a continuar trabajando y asumiendo el compromiso de sacar al partido de gobierno del Palacio Nacional.

Al hablar a los presentes en su mayoría jóvenes y mujeres, Abel dijo que su compromiso es sacar el país del retroceso al que lo ha llevado el Partido Revolucionario Moderno para devolverle así la esperanza al pueblo dominicano, asegurando que al actual Gobierno le queda un año y diez meses en el poder.

“Tenemos la oportunidad no sólo de devolverle la esperanza al pueblo dominicano; tenemos la oportunidad de fortalecer el desarrollo, de controlar la delincuencia, de que la juventud tenga oportunidades y eso lo garantiza el PLD, el partido fundado por el profesor Juan Bosch y el partido por el cual seré candidato en el 2024”, manifestó el miembro del Comité Político.

Martínez aseguró además, que “sobre nuestros hombros está el futuro del país. Cada vez que pienso en los agricultores, trabajo con más fuerza; cada vez que miro la juventud que quiere echar para adelante sin oportunidades, me tiró a las calles con más energía; cada vez que veo a los padres de familia con la tristeza de no poder llevar comida a sus hijos; cada vez que veo a este gobierno metiendo la pata, improvisando, maltratando al pueblo, trabajo con más fuerza y me siento también agradecido de Dios de que me haya colocado en el trayecto exacto y usarme de instrumento para sacar el PRM del Palacio Nacional”.

Abel exhortó a los dirigentes juramentados, a trabajar unidos “con esa fortaleza que nos dará un mejor porvenir para todos; que podamos decir que República Dominicana a partir del 2024 habrá un gobierno distinto que piense en la gente”.

Estuvieron presentes, los miembros del Comité Central, Bolívar Marte, presidente provincial del PLD y coordinador provincial Abel 24 en La Vega, el diputado Edwin Mejía, coordinador de la circunscripción #2 de la provincia, José Ant. Abreu (Joselito), coordinador municipal, así como Joselín Díaz, director distrital Buena Vista, Ambiorix Durán, coordinador distrito Buena Vista; Anyolino Fernández, coordinador distrito Manabao, además de los regidores Olmedo Valdez y Willian Sepúlveda y Freddy Paulino de la dirección municipal, entre otros.

Asistieron además, miembros del Comité Político, del Comité Central, diputados, alcaldes, directores de distritos municipales, representantes de la juventud, de la mujer, y múltiples líderes de sectores sociales y empresariales de incidencia de la región.