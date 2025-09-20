Abel Martínez: “El hoyo corrupto en Senasa solo es equiparable al hoyo ineficiente del sector eléctrico”

  • Hoy
Abel Martínez: “El hoyo corrupto en Senasa solo es equiparable al hoyo ineficiente del sector eléctrico”

Las Terrenas, Samaná. – El excandidato presidencial y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, calificó como un verdadero abismo de corrupción el escándalo en SENASA, señalando que ese “hoyo criminal contra el erario” solo puede compararse con el “hoyo ineficiente y sin fondo” del sector eléctrico dominicano.

Martínez demandó que la sociedad exija una investigación profunda, seria y sin privilegios sobre este atentado contra los recursos públicos, y que todas sus ramificaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. “El pueblo dominicano no merece ser burlado con paños tibios. Lo de SENASA es un crimen contra la salud del pueblo y quienes resulten responsables deben ser sometidos con todo el peso de la ley”, subrayó.

El dirigente político se reunió con dirigentes, miembros y seguidores del PLD en Las Terrenas, así como líderes comunitarios, emprendedores y empresarios del municipio, a quienes exhortó a trabajar unidos en la construcción de una propuesta de gobierno seria, moderna y comprometida con la dignidad del pueblo dominicano de cara al 2028.

“Los últimos cinco años han sido una muestra de impotencia nacional. El pueblo ha tenido que vivir fuera de los parámetros mínimos de dignidad que todo ser humano merece. Por eso, desde el PLD debemos levantarnos con una nueva propuesta que devuelva la confianza y la esperanza al país”, expresó.

Martínez hizo un llamado a que las estructuras del partido se fortalezcan con la integración de sectores productivos, profesionales y comunitarios, destacando que la juventud debe jugar un papel estelar en este renacer político.

En su reflexión como miembro del Comité Político, señaló que las altas instancias del PLD están en la obligación de interpretar la voz de las bases y, sobre todo, la voz del pueblo dominicano, asegurando que el candidato o candidata presidencial que surja sea capaz de garantizar una competencia electoral favorable para el partido.

Durante su intervención, Abel Martínez resaltó además las grandes potencialidades turísticas de Las Terrenas, a la que calificó como “una joya de nuestra tierra” y uno de los polos con mayor proyección para el desarrollo de la República Dominicana.

El encuentro contó con la participación del presidente del PLD en Las Terrenas, miembros del Comité Central, dirigentes medios, líderes comunitarios y representantes del sector empresarial y emprendedor del municipio.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Abel Martínez: “El hoyo corrupto en Senasa solo es equiparable al hoyo ineficiente del sector eléctrico”
Abel Martínez: “El hoyo corrupto en Senasa solo es equiparable al hoyo ineficiente del sector eléctrico”
20 septiembre, 2025
Charlie Mariotti exige decir la verdad sobre Senasa: “No son 6 ni 10 mil millones del fraude perpetrado”
Charlie Mariotti exige decir la verdad sobre Senasa: “No son 6 ni 10 mil millones del fraude perpetrado”
19 septiembre, 2025
En SeNaSa privatizaron servicios públicos, fue factor clave en la crisis
En SeNaSa privatizaron servicios públicos, fue factor clave en la crisis
19 septiembre, 2025
Escarceo y protagonismo en caso Senasa
Escarceo y protagonismo en caso Senasa
19 septiembre, 2025
Antonio Marte lanza críticas al sistema político y advierte: “Que le pidan a Dios que yo no llegue a presidente”
Antonio Marte lanza críticas al sistema político y advierte: “Que le pidan a Dios que yo no llegue a presidente”
18 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Abadina llega a Estados Unidos

Abadina llega a Estados Unidos

De amigos, cómplices y corrupción

De amigos, cómplices y corrupción

La Página. Viernes 19 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 19 de septiembre de 2025

Preferiría no hacerlo

Preferiría no hacerlo

Temas del consumidor

Temas del consumidor

Resaltan los avances en Registro Mercantil

Resaltan los avances en Registro Mercantil

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo