Abel Martínez: El PRM se enfrenta a una segura derrota en elecciones 2024

Puerto Plata.- A consideración del candidato presidencial Abel Martínez, el partido oficialista se enfrenta a una segura derrota en las dos contiendas electorales del 2024, muy a pesar del escenario de compraventa de dirigentes que han establecido desde el gobierno.

Martínez vaticinó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ganará ampliamente la municipalidad y posteriormente las presidenciales en primera vuelta y las congresuales con cómodo margen.

“El gobierno del PRM (Partido Revolucionario Moderno) está haciendo un cálculo errado porque comprar alcaldes no significa que compran al pueblo y hay que destacar que las candidaturas municipales que más seguras tenemos, están precisamente donde han comprado alcaldes del PLD, porque eso no significa que han comprado la dignidad de los que viven allí, la conciencia del ciudadano se va a inclinar por quien presente la mejor oferta y la mejor idea para que su ciudad y su municipio quede en manos seguras y definitivamente no votarán por el que se venda ni por el que compra”, expresó al ser abordado por la prensa.

Abel Martínez informó que al PLD han ingresado más de 600 mil nuevos miembros y que esa organización política cuenta actualmente con la mayor estructura orgánica compuesta por comités intermedio, comités de base, así como direcciones provinciales, municipales y de distritos municipales reales en cada rincón del país, por lo que, “nada podrá despintarle al PRM la vergonzosa derrota que enfrentarán en 2024”.

“En Santiago de Los caballeros estamos en primer lugar muy lejos del candidato del gobierno; en las 14 provincias del Cibao llevamos una ventaja significativa y a nivel nacional estamos compitiendo con el primer lugar muy pegados”, indicó Martínez, asegurando que eso se debe, además, al intenso proceso de renovación de las estructuras en todo el territorio nacional, convirtiendo al partido de la estrella amarilla en la fuerza electoral más poderosa de República Dominicana.

Posición sobre las delegaciones diplomáticas dominicanas

Durante el recorrido realizado en Puerto Plata, en donde Abel Martínez sostuvo encuentros con representantes de la iglesia católica, así como con profesionales, jóvenes, comunitarios y miembros de la prensa, el candidato presidencial expresó su postura en torno a lo que debe ser el trabajo de los miembros de las delegaciones diplomáticas del país en el exterior.

“Las representaciones diplomáticas de un país deben servir para estrechar lazos comerciales, para defender los intereses de los dominicanos y del país en el lugar en que estén asignados, por tanto, en un gobierno nuestro, los consulados y las embajadas deben convertirse en aliados de la producción nacional para fines de aumentar las exportaciones y las inversiones a favor de nuestro país en eso deben convertirse, en representaciones dignas del Estado y de los dominicanos”.

Abel Martínez estuvo acompañado por la dirigencia del PLD en Puerto Plata y por los miembros que tienen responsabilidades dentro de su campaña electoral en esa provincia, entre ellos, la miembro del Comité Político y enlace provincial, Iris Guaba, junto a los miembros del Comité Central, Vladimir Céspedes y Javier Clark, Pdte. Y vicepresidente provincial respectivamente; Félix Castillo, diputado; Wady Musa, presidente municipal; Walter Musa, exalcalde; Martha Martínez, secretaria provincial; Jesús Rafael Cabrera, Enc. asuntos empresariales y César Peña, director de estrategia, entre otros coordinadores y directores municipales.