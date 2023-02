Abel Martínez: “El pueblo dominicano necesita vivir sin temor”

Salcedo. Durante un recorrido realizado en municipios de la provincia Hermanas Mirabal, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, expresó que en el país se debe garantizar la dignidad y la calidad de vida de las personas.

Martínez manifestó, además, que para hablar de lo que hará como presidente de la República, es necesario, ante todo, ver lo que como alcalde ha hecho en Santiago, apoyando a la juventud y a las familias en las zonas más vulnerables, fomentando el sano esparcimiento,haciendo imperar el orden y la limpieza, lo que ha permitido el desarrollo de ese municipio, impactando positivamente en la generación de nuevos empleos y productividad.

“La inflación se combate generando empleos; el gobierno debe convertirse en un aliado de los emprendedores, ayudarlos e impulsarlos para entonces después poder hablar de medidas impositivas y llevarlos a la formalización. En Santiago, todo el que tiene un pequeño negocio, es nuestro aliado porque generará dinero para la ciudad, pero para eso, buscamos siempre la manera de ayudarlos a echar para adelante, para que, en lugar de cinco empleados, sean 20 y puedan hacer crecer su inventario. Lo que estamos haciendo desde Santiago, lo vamos a hacer mejor como presidente de la República Dominicana”, indicó Abel.

El candidato presidencial aseguró que hay que trabajar de cerca con la gente para recuperar la confianza de la población y para esto, reiteró la importancia que tiene la integración y el trabajo de toda la sociedad para cambiar el rumbo errático que lleva el país.

“Toquemos todas las puertas, porque la manera de ganar es sumar y multiplicar. Hay mucha gente que le dirá que no es político, pero les digo: no tienen que ser políticos para integrarse a un proyecto de renovación y esperanza; si a ti te interesa que la seguridad del país no esté como está ahora, que hay temor y miedo para salir a la calle; si te interesa que los padres de familia tengan la oportunidad de darle de comer a sus hijos, entonces tú cabes aquí, porque no hay que ser político para querer el bien de tu país, para tus hijos, para las próximas generaciones; basta con que seas dominicano y eso es lo que queremos”, expresó.

Los encuentros territoriales que encabezó Abel Martínez, tuvieron lugar en Villa Tapia, Tenares y Salcedo.

Este domingo, los acercamientos del candidato presidencial del PLD con las comunidades se trasladan a la provincia Montecristi, en donde tiene programadas diez actividades en Palo Verde, Villa Vásquez, Castañuelas y San Fernando de Montecristi, entre otras, en las que intercambiará impresiones con diversos sectores de la provincia, así como con la dirigencia del PLD.