Abel Martínez: “En lo único que Abinader nos lleva ventaja es en el tránsito porque él no coge tapones”

Al referirse a las encuestas que presuntamente colocan al presidente Luis Abinader con ventaja sobre los demás aspirantes a la presidencia de la República, el precandidato a esa posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez Durán, manifestó con visible sonrisa de seguridad que el mandatario solo les lleva “ventaja en el tránsito” y esto debido a que no “coge tapones”.

“En el caso de las encuestas con respecto al presidente Abinader, en el único lugar que nos lleva ventaja es en el tránsito porque nosotros cogemos los tapones y él no coge tapones, pero es el único lugar en que nos lleva ventaja”, dijo.

En momentos que visitaba la feria Expo Montaña 2023, Martínez Durán, lamentó la situación por la que vienen atravesando los ganadores y otros sectores de la producción nacional.

“Sabemos las penurias que está atravesando este sector, quienes me han manifestado, además, que el Gobierno habla de un crecimiento con porcentajes que evidentemente no se acercan a la realidad que viven los ganaderos del país, muchos de los cuales han tenido que vender sus ganados porque los insumos se han mantenido en constante aumento, y el precio de la leche no compensa la inversión”, aseguró el también miembro del Comité Político peledeísta.

Expo Montaña es una feria organizada por productores de una “Nueva Generación Ganadera” en la que se expone un ganado de buena genética, con la participación de pequeños, medianos y grandes productores de la línea noroeste y otras localidades del Cibao.