Abel Martínez: «Hay que ser muy caradura para hablar de más impuestos en medio de crisis»

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, rechazó las pretensiones de las actuales autoridades, de imponer nuevos impuestos a la población, cuando a su juicio, lo que deben hacer es empezar a cumplir todas las promesas realizadas en campaña.

Martínez afirmó que el pueblo dominicano ha sido engañado por quienes teniendo en sus manos el destino de la nación, permanecen actuando como si todavía estuvieran promoviendo ofertas de acciones proselitistas.

“Durante la pasada campaña ellos tenían la solución para todos los problemas, ya con la pandemia en curso. Nos hablaron de un plan maravilloso para combatir la delincuencia; trajeron a personalidades internacionales para estructurar dicho plan, y lo que hemos visto es un aumento desproporcionado de la misma. La delincuencia común le ha ganado la batalla a este Gobierno en detrimento de nuestra seguridad y de la libertad al libre tránsito porque la gente tiene miedo a salir a las calles”, señaló.

Abel expresó que “hay que ser muy caradura y tener mucha cachaza, para en medio de la crisis más fatal que agobia a las mujeres, a la juventud, a los padres de familia, a los envejecientes y a los sectores productivos, estén hablando de poner más impuestos, de gravar el uso de plataformas digitales, como si no fuera suficiente lo que se paga por internet, servicio telefónico y luz eléctrica, por ejemplo. El Gobierno lo que debe es darle al pueblo dominicano lo que prometieron y que no han cumplido, lo que dijeron que iban a hacer y no han hecho. Ya está bueno de improvisaciones”.

El aspirante presidencial se refirió al reglamento que se prepara para imponer impuestos a las plataformas como Netflix, Google, Youtube, Spotify, Uber, DiDi, Airbnb, Amazon, Indriver, entre otras de gran uso en el país, y dijo no entender cómo un país en donde las autoridades anuncian permanentemente cifras records de recaudaciones y de aumento del turismo, sin dejar a un lado la carrera desmedida que llevan de préstamos que, según dijo, no se sabe en qué han sido utilizados, se esté hablando de nuevos gravámenes, “eso solo demuestra una vez más, falta de gerencia, incapacidad y desconocimiento en el manejo del Estado”.

Durante el encuentro, también habló el miembro del Comité Político Gustavo Sánchez, quien dijo que “de manera particular me cautivó el carácter de Abel para tomar decisiones. Cuando nosotros decidimos identificar quién era la persona que podía elevar los niveles de ascendencia del PLD, que se convirtiera en candadito natural, nosotros vimos en el compañero Abel, a la persona idónea, por eso voy a dedicarme a tiempo completo para hacer de Abel Martínez, no solamente el candidato, sino el presidente de la República”.

De su lado el también miembro del CP, Domingo Contreras manifestó que “la expresión de la unidad en el PLD se llama Abel Martínez por su forma de trabajar. Se necesita alguien que tenga la calidad y quien le va a devolver la estabilidad al país y retomar las políticas sociales, abriendo nuevos caminos de esperanza, es Abel Martínez”.