Abel Martínez lanza grito de guerra en el PLD

El excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez invitó a los peledeístas a levantarse «con determinación y esperanza, de mantenernos firmes y luchar por nuestra patria», ya que según él, el país enfrenta desafíos críticos como la inseguridad creciente, desempleo alarmante, costo de vida insostenible y una migración descontrolada que amenaza nuestra soberanía y recursos.

Martínez denunció que ante esta realidad, «el Gobierno permanece inactivo, ofreciendo solo excusas y promesas vacías». Por eso advirtió que «no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo soporte de rodillas. Es momento de levantarnos con determinación y esperanza, de mantenernos firmes y luchar por nuestra patria. No con palabras huecas, sino con acciones concretas y soluciones reales que cambien el rumbo de abandono e ineficiencia«, aseguró.

Invitó a los seguidores del partido morado a que se pongan de pie «¡con dignidad y la mirada puesta en el bienestar del pueblo dominicano! Nuestra lucha trasciende partidos; es por una nación que merece prosperidad y justicia. No nos rendimos, no nos escondemos, no bajamos la cabeza. Hoy más que nunca, nuestra gente nos necesita».

Haciendo un guiño a su campaña electoral pasada, Abel Martínez pidió a los dominicanos que aman su país a que no pierdan la esperanza: «Existen soluciones y personas comprometidas que saben cómo devolver la seguridad a nuestras calles, el orden a nuestras fronteras y la estabilidad a nuestra economía».