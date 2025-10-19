Abel Martínez recuerda el 46 % de abstención del 2020: «Ese porcentaje dejó que otros decidieran por ellos»

Abel Martínez recuerda el 46 % de abstención del 2020: «Ese porcentaje dejó que otros decidieran por ellos»

Abel Martínez

Abel Martínez exhorta a la juventud a ser partícipe de la construcción del futuro en RD

Santo Domingo.- El aspirante presidencial Abel Martínez exhortó a la juventud dominicana a involucrarse activamente en los procesos de toma de decisiones, y a no permanecer como espectadores desde las gradas, con el objetivo de construir juntos el país que merecemos.

Las declaraciones de Martínez fueron ofrecidas durante su participación en el Café Político del Club de Ideas Políticas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) recinto Santo Domingo, donde sostuvo un dinámico intercambio de ideas con decenas de jóvenes sobre diversos temas de la actualidad nacional.

Al responder inquietudes de los asistentes, Abel recordó que el 46% del electorado no acudió a votar en las pasadas elecciones presidenciales, lo que, a su juicio, representa una alarmante falta de participación: “Ese porcentaje dejó que otros decidieran por ellos”.

“Es momento de que ustedes, como jóvenes, asuman su rol y participen. El futuro no se espera, el futuro se provoca. Y lo provocamos con encuentros como este para escuchar sus ideas e inquietudes sobre el país. Escucharlos y saber hacia dónde creen ustedes que vamos y hacia dónde quieren ir. El joven tiene que asumir y que no le cuenten. Que investiguen, que participe, porque nosotros como dominicanos tenemos que dar el paso al frente siempre y no quedarnos mirando desde las gradas”, expresó Abel Martínez.

Los miembros del Club de Ideas, calificaron el encuentro entre la comunidad estudiantil y Abel Martínez, como “provechoso, enriquecedor y una clara muestra de que es fundamental preservar los espacios universitarios para el diálogo sobre ideas políticas”.

En el encuentro estuvieron presentes los directivos del Club de Ideas Políticas, Luis E. Freundt, presidente; Hendrick Soto, vicepresidente; Yaque Pujals, subsecretario General; Frank Alejo, secretario de Proyectos, así como, Valentina Lalane y Ashlee García, subsecretarías de Proyectos, junto a decenas de estudiantes.

