Abel Martínez se declara fuera de grupos en PLD; respalda gestión del presidente Medina

El alcalde de Santiago y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martìnez Durán, se declaró fuera de grupos dentro de esa organización, y así como respaldó la gestión de Leonel Fernández, ahora lo hace con la del presidente Danilo Medina.

De esa manera despeja las dudas de quienes lo ubicaban como seguidor del ex presidente Leonel Fernández, quien abandonó el PLD por supuestos fraudes en las primarias del 6 de octubre y formó el partido La Fuerza del Pueblo (FP).

Entrevistado por este diario, estimó que la salida de Fernández de la organización oficialista no mellará la posibilidad de la organización de permanecer en el poder más allá del 16 de agosto próximo. El principal ejecutivo de la ciudad de Santiago sostuvo que desde un año antes de las primarias del 6 de octubre había dicho que no pertenecía a grupos dentro de esa organización.

Recordó que siendo Leonel Fernández presidente del PLD, expresaba su apoyo al exmandatario y que compartía su visión de Estado, pero en ese momento que estaba dentro de la organización. Señala que lo propio dijo del presidente Danilo Medina, por quien trabajó para que este alcanzara el poder.

Sin embargo, expuso que ahora no puede decir lo propio del expresidente Fernández, debido a que ya no es peledeísta, mientras él (Abel) pertenece a esa institución política.

No obstante, dijo, respeta y agradece al doctor Fernández, por lo que de su boca nunca saldrá nada negativo contra el expresidente de la República.

“Yo estoy en el PLD y el día que decida no estar en la organización podré explicar mirando de frente a todo el mundo, sus razones, que no es mí intención, proclamó.

Consideró que el panorama político del 6 de octubre, cuando Fernández abandonó al PLD, no es diferente hoy.