Abel Martínez vuelve a las calles: «El 2028 va a llegar»

Abel Martínez inicia con entusiasmo y energía recorridos por todo el país promoviendo sus aspiraciones presidenciales

Nagua.- El aspirante presidencial Abel Martínez, inició en María Trinidad Sánchez, encuentros puntuales con dirigentes provinciales y municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) así como con líderes comunitarios y representantes de sectores productivos, a quienes reiteró su compromiso de trabajar sin descanso para rescatar y transformar cada rincón de República Dominicana.

Durante todo el recorrido, el dirigente político tuvo contacto con comunitarios que le manifestaron su respaldo y a quienes recordó, que, en las pasadas elecciones, más de dos millones de dominicanos aptos para ejercer el voto, prefirieron quedarse en sus casas sin votar y que el país sufre hoy las consecuencias de esa indiferencia.

“Muchos dirán que faltan más de tres años y les digo que el 2028 va a llegar como quieran, aunque nos acostemos, nos sentemos o cerremos los ojos, como quiera va llegar, pero es bueno que llegue con nosotros protagonizando la transformación que el país de Duarte necesita”, expresó Abel, lamentando que el día del natalicio del padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, encuentre a la República Dominicana protagonizando la época más difícil para la soberanía, donde nuestra dominicanidad está en el piso

“Ustedes son testigos de los problemas que está enfrentando el país y que afectan directamente al pueblo dominicano y les pregunto: ¿Hacemos bien nosotros quedándonos indiferentes? No. Tenemos que estar en el trayecto hacia modificar esto que le está pasando a los dominicanos y es nuestra responsabilidad; de ustedes como líderes y de nosotros como aspirante presidencial para que retorne el progreso y las oportunidades; para que rescatemos juntos, a toda la República Dominicana y eso nosotros lo garantizamos”, señaló Martínez.

El exalcalde de Santiago y el mejor valorado de todos los tiempos, indicó que su proyecto presidencial no es una aspiración particular, asegurando que la misma es una aspiración de país, “es una aspiración de quienes amamos a la República Dominicana, de quienes queremos ver a nuestros hijos, nietos y biznietos, viviendo en un lugar seguro y que no tengan que irse en yolas, porque lamentablemente la desesperanza se ha apoderado de los dominicanos. Por eso nos corresponde a nosotros estar al lado del pueblo”.

«Actualmente el país vive la peor época de inseguridad en lo referente a la presencia de ilegales haitianos que desbordan nuestros servicios públicos, absorbiendo cientos de miles de millones de pesos del presupuesto de la nación que debe ser invertido en mejorar la calidad de vida de las y los dominicanos”.

El recorrido realizado por Abel Martínez inició en Veragua, para felicitar al padre de la compañera Blacina Reyes (Chío) el también dirigente del PLD don Filo Reyes, quien celebró sus 90 años. De ahí continuó hacia Río San Juan a la residencia de Ilcania Tineo, presidenta municipal.

En el municipio Cabrera, Abel visitó la casa de la vicealcaldesa de ese municipio, junto a Willy del Rosario, exregidor y secretario general de la alcaldía de Cabrera, junto a otros dirigentes del PLD en esa demarcación. Posteriormente fue recibido por los presidentes de los distritos municipales La Entrada y Arroyo Salado, Daniel Taveras y Félix Colón, respectivamente.

Durante el recorrido también sostuvo encuentros en el distrito municipal Las Gorda, con el presidente distrital, José Manuel Ulerio y la dirección política del partido. Abel Martínez y su comitiva almorzaron en Nagua junto a miembros del Comité Central, dirigentes del PLD, comerciantes y profesionales en la residencia del empresario Milvio López, acompañado de José Anibal Balbuena, presidente provincial en funciones; Francisco Peña, secretario general provincial; Seferino de la Cruz, secretario general municipio Nagua; el Dr. Ariel Mordan, presidente municipal de Nagua; José Manuel Ulerio, presidente del distrito municipal Las Gordas y Danny Damián, encargado provincial electoral, entre otros.

Otras visitas realizadas que estuvieron marcadas por un gran entusiasmo, fueron el encuentro con dirigentes de las bases del PLD en la casa de Diógenes Taveras, (Negro Petan) presidente municipal de El Factor y la de Sixto Mercedes, presidente municipal del PLD en el distrito municipal El Pozo.