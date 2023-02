Abinader 51.3 %, Leonel 20.5 % y Abel 13.4 %, según encuesta

Partiendo de que las elecciones presidenciales fueran mañana jueves, una nueva encuesta nacional de percepción social y política presentada por la firma peruana ABC Marketing señaló que el presidente de la República, Luis Abinader ganaría la primera vuelta electoral con un 51.3 %, mientras que el 20.5 % por votaría por Leonel Fernández y un 13.4 % por Abel Martínez.

En tanto, apenas un 1.1 % lo haría por Guillermo Moreno; el 0.4 % por el perredeísta Miguel Vargas Maldonado y el 13.3 % optó por no opinar.

Asimismo, los ciudadanos consultados sobre si fuesen a votar o no en las próximas elecciones presidenciales, el 72.6 % dijo que irá, un 17.5 % que lo pensará; el 8.3 % no irá y un 1.6 % no opinó.

La encuesta fue aplicada presencial del 26 al 30 de enero a nivel nacional con método de muestreo probabilístico estratificado entre 1,200 personas mayores de 18 años, con nivel de representatividad del 90% del padrón electoral.

Escenarios de segunda vuelta

A la pregunta si entiende habrá o no una segunda vuelta electoral, el 52.1% dijo que no habrá una segunda vuelta, mientras el 37.4% dijo que sí y un 10.5% no opinó.

En caso de una segunda vuelta, se les preguntó a los encuestados por quién votarían si los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Leonel Fernández (FP). El 56.2% dijo que por Abinader; un 30.6% por Fernández, el 7.1% por ninguno y un 6.1% no opinó.

En el escenario de que los candidatos fueran Luis Abinader (PRM) y Abel Martínez (PLD), el 58.9% votaría por Abinader, mientras el 27.5% lo haría por Martínez, un 9.3% por ninguno y el 4.3 no opinó.

En un tercer escenario donde los candidatos serían Leonel Fernández (FP) y Abel Martínez (PLD) el 40.7% votaría por Fernández; un 38.9% por Martínez; el 11.3% por ninguno y el 9.1% no opinó.

Aprobación

Luis Abinader cuenta con una aceptación de 60.5% por el trabajo que realiza desde el gobierno y un 61.1% de consultados entiende que va por buen camino.

A la pregunta ¿está usted de acuerdo o desacuerdo con el trabajo que realiza día a día el presidente Abinader? un 60.5% dijo estar de acuerdo, el 27.2% en desacuerdo y el 12.3% no opinó, en tanto un 60.1% dijo que el país va por buen camino; un 33.7% por mal camino y un 6.2% no opinó.

Preferencias de partidos

A la pregunta ¿con cuál partido político se siente más identificado? El 43.6% dijo con el PRM, un 16.82% con FP; el 15.1% con el PLD; un 1.3% con el PRD; el 1.1% con el PRSC; un 0.4% con Alianza País, el 17.8% con ninguno y un 4.5% no opinó.

Reelección presidencial

El 49.7% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con una reelección del presidente Abinader, en tanto el 39.5% de los consultados la rechazó y el 10.8 % no opinó.

Principales problemas del país

La delincuencia, violencia y robos son los principales problemas que aquejan al país en estos momentos para el 51.5% de los encuestados, seguido del alto costo vida con un 17.9%; el desempleo con el 11.5%; la corrupción 8.6%; la pobreza con 4.3%; la educación con 2.2%; el alto costo de la energía eléctrica con 1.4%, salud con 0.6%; falta de agua potable con 0.2% y otros con 1.8%.

Preguntado sobre la percepción personal de dónde nace o quién es responsable de la delincuencia y violencia social, el 47.0% dijo que la familia; el 12.5% el entorno, un 10.3% el gobierno; un 2.0% la escuela; el 19.3% todos y un 8.9% no opinó.

En ese sentido, se preguntó si está de acuerdo con las acciones y lucha de las autoridades contra la delincuencia y violencia en el país. El 65.9% dijo estar de acuerdo; el 27.7% en total desacuerdo y un 6.4% no opinó.

Pena de muerte

Para el 64.2% de los encuestados, en el país debería aplicarse la pena de muerte a los violadores y delincuentes que infrinjan graves daños a la sociedad; un 30.2% no estaría de acuerdo y el 5.6% no opinó.

Subsidios económicos

El 40.3% de los encuestados considera muy bien los subsidios económicos del gobierno para evitar nuevas alzas en los precios de productos de primera necesidad, mientras un 29.7% lo estima regular; un 21.5% dice no están bien y un 8.5% no opinó.

Cuestionado sobre si alguna vez ha recibido apoyo o asistencialismo por parte del gobierno, el 63.2% no lo ha recibido y un 36.8% si lo recibió. De ese último grupo, el 49.7% mediante la tarjeta Supérate, el 43.2% con bono navideño; el 3.7% con bono alimenticio, un 2.3% con bono apoyo familiar y el 1.1% con bono gas.

Deportaciones

A la pregunta ¿Está de acuerdo con la posición del gobierno ante el caso de deportación de ciudadanos haitianos? El 82.1% dijo estar de acuerdo; un 10.6% se opone y el 7.3% no opinó.

La encuesta, financiada por empresarios dominicanos, fue dada a conocer por Juan Carlos Maldonado, presidente de ABC Marketing, durante una rueda de prensa efectuada en el hotel Barceló Santo Domingo.

Ficha técnica

El estudio de opinión representa al universo del padrón electoral de la Junta Central Electoral con 7, 529,932 electores, y la metodología fue de cuestionario estructurado para encuesta presencial cara a cara con preguntas abiertas y cerradas, de aplicación aleatoria en los hogares de las principales ciudades y provincias seleccionadas, con un margen de error de más o menos 2.8, un P y Q igual a 50% y un nivel de confiabilidad de 95% y una tasa de no respuesta estimada de 15%.

Acerca de ABC Marketing

ABC Marketing, con 20 años de experiencia en el mercado de investigación, estudios y sondeos de opinión publica en Latinoamérica (a nivel empresarial, político y social), es una firma registrada y autorizada por la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Con sede en Lima, Perú, cuenta con una red amplia de personal con un sólido conocimiento de idiosincrasia de la región, abastece y expone información relevante a empresas, gerentes, funcionarios y candidatos políticos, aportando en la planificación de sus campañas y estrategias. Más información en www.abcmarketing-consultoría.com