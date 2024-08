El presidente Luis Abinader respondió a las declaraciones del exmandatario Danilo Medina, quien afirmó que la reforma constitucional que el Gobierno presentó al Congreso Nacional es innecesaria y riesgosa en estos momentos, y que solo busca desviar la atención de la población de los problemas que la aquejan.

Según expresó el Jefe de Estado, el verdadero riesgo para el país fue la intención de Medina, actual presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de modificar la Carta Magna en 2019 para buscar un tercer período consecutivo.

«De alto riesgo era el intento de modificar la reelección en el 2019. Eso sí era de alto riesgo para el país», dijo Abinader al ser preguntado al respecto este lunes por miembros de la prensa en La Semanal.

«Nosotros lo que queremos es evitar que ese intento se repita, para que haya tranquilidad en la sociedad dominicana, y para que esta sea, como he dicho, la primera de las reformas, de tal manera que todas estas reformas puedan servir como la base para seguir desarrollando el país y duplicar la economía en 2036. Esto es lo que va a traer tranquilidad y no estar cada ocho años, cuando termine el período, cuestionando si se va a reelegir o no. O sea, eliminar ese cuestionamiento que se hace cada ocho años», agregó el presidente y reiteró: «Él (Danilo Medina) la modificó una vez, en 2015, y quería modificarla otra vez en 2019, eso sí es peligroso».

Lo que dijo Medina

Mediante un documento expuesto por el ex presidente de la República, Danilo Medina en su calidad de presidente de la organización, el PLD considera que la propuesta de reforma no es más que un nuevo esfuerzo del Gobierno con el propósito de desviar la atención del pueblo dominicano.

En el documento el PLD insiste en que la mejora de las condiciones” de vida de la mayoría de la población dominicana debería ser la prioridad del Gobierno nacional, así como de las principales fuerzas sociales y políticas del país.

Expresa su convicción de que la discusión de la propuesta de reforma constitucional en estos momentos constituye “un esfuerzo, otro más de los muchos a los que nos ha sometido este gobierno en los últimos cuatro años, por desviar la atención del pueblo dominicano respecto de los asuntos que lo acogotan y desesperan”.

Señala que la propuesta se plantea de forma improvisada y desorganizada, como evidencia la carta pública de la Procuradora General de la República en la que reveló que no había sido consultada en torno a la reforma del sector que ella preside.

Al hilo de lo anterior, indica, que la propuesta de marras se plantea en términos populistas y propagandísticos en torno a la imagen del presidente de la república, y no responde a un ánimo sincero de atender, con rigor jurídico y político, los más acuciantes problemas institucionales.

Entre estos destaca el descomunal incremento, inédito en la historia del país, del gasto en publicidad gubernamental, siempre para enaltecer, con un afán enfermizo, la persona del presidente de la república.

De igual modo, la aprobación de decenas de leyes importantes, muchas de las cuales tienden a operativizar los contenidos constitucionales y que, en virtud de las actuales mayorías políticas en manos del primer mandatario de la nación, deberían ser atendidas sin dilaciones ni contratiempos. Subraya que la actual propuesta de reforma constitucional se realiza en el marco de una estrategia propagandística con el propósito de denostar no sólo a la oposición política sino a todos aquellos que critiquen o se opongan a ella.

Estima que prioridad deberían ser problemas como el de los apagones.

Seguir leyendo:

Reforma Código Laboral irá al Congreso Nacional

El año escolar arrancó con alegría y buena asistencia