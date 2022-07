Abinader a su progenitor en el Día del Padre: Tus enseñanzas siempre estarán conmigo

En ocasión de celebrarse este domingo el Día del Padre, el presidente de la República, Luis Abinader resaltó los valores que le inculcó su progenitor José Rafael Abinader.

«Tus muchas enseñanzas, consejos y constante formación en valores, de palabra y ejemplo, siempre han estado y estarán conmigo para los grandes retos que he enfrentado. Como insistías: “honestidad primero”. Te extraño todos los días. ¡Felicidades a todos los padres dominicanos!», fue el mensaje que posteó el mandatario en sus redes sociales.

¡Felicidades a todos los padres dominicanos! pic.twitter.com/9Keut5lFiE — Luis Abinader (@luisabinader) July 31, 2022

La primera dama felicita del Presidente

La primera dama, Raquel Arbaje, no pierde la oportunidad de demostrar su afecto hacia su esposo, el presidente Luis Abinader. Por tal motivo, como hoy en la República Dominicana se celebra el Día de los Padres, le ha enviado un emotivo mensaje donde resalta la labor de este en la familia que han formado.

«Mi querido @luisabinader, te lo digo en persona pero por qué no decirlo por aquí, también. Aunque nuestras chicas no estén en este momento, te deseamos muchas felicidades en este y todos los días», así inicia el mensaje que colgó en su cuenta de Twitter.

En el hilo publicado en la mencionada red social, agregó que: «Nunca olvidaré aquellos momentos difíciles de mi vida cuando más estuviste presente, abrazándome. Me diste lo que todos aspiramos a construir: una familia; y me has dado la oportunidad de saber que dentro del seno familiar es que nos hacemos más fuertes. Disfrutemos este día y continuemos juntos sirviendo a todas las familias dominicanas».