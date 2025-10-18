Luis Abinader asiste a honras fúnebres de dirigente político Vicente Sánchez Baret

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader acudió a las honras fúnebres del dirigente político Vicente Sánchez Baret, fallecido el pasado sábado 16 de octubre a la edad de 89 años. El acto tuvo lugar en el Congreso Nacional, donde se desempeñó como senador por la provincia Sánchez Ramírez en los períodos 1986-1990, 1994-1998 y 1998-2002.

Su trayectoria política y de servicio público es considerada como intachable, dejando un legado de honestidad, transparencia, democracia y justicia social en favor del desarrollo nacional, pero sobretodo de su provincia, Sánchez Ramírez.

Vicente Sánchez Baret estuvo casado con Yadira Henríquez, exdirectora del Plan Social de la Presidencia, con quién procreó tres hijos, Flory, Yessika y el actual diputado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Vicente Sánchez Henríquez.

En el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pronunció unas emotivas palabras en las que expresó su gran admiración por la carrera política y convicciones personales del fenecido líder, a quien consideró como su padre político y consejero.

«Lo dio todo por el país, entregado a tiempo completo a la vida pública, desde muy joven dedicó su vida al servicio de los demás», por esto, «su legado debe ser imitado por las presentes y futuras generaciones» expresó De Los Santos.

La primera guardia de honor fue encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

El presidente Luis Abinader se unió para una última guardia de honor luego de la cual fue retirado el féretro.

Los valores que le reconoce la sociedad dominicana, lo hicieron merecedor de innumerables reconocimientos durante su vida.

Duelo oficial

Por disposición del presidente Luis Abinader, este sábado 18 de octubre fue declarado de duelo oficial y se instruyó rendir los honores militares correspondientes.

Trayectoria de servicio público

Vicente Sánchez Baret nació el 22 de enero del 1936 en la provincia Sánchez Ramírez. Fue un destacado dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del cual fue presidente, subdirector nacional de Organización, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y secretario nacional de Organización.

Posteriormente fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

También fungió como secretario de Estado de Interior y Policía, secretario de Estado de Deportes y Recreación, director general de Aduanas, alcalde de Cotuí, entre otras posiciones relevantes.