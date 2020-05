Abinader demanda asistencia especial para los productores

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, demandó ayer del Gobierno crear un programa de asistencia especial para los productores agropecuarios y desarrollar la logística que les ayude en la distribución y colocación de sus productos.

El dirigente político dijo que la agropecuaria no ha recibido un apoyo sostenido en términos de asesoría técnica, financiamiento suficiente y oportuno y asistencia en la comercialización de su producción.

“En esta situación en que los efectos del coronavirus está afectando toda la estructura productiva nacional, requerimos ir en ayuda de nuestros productores y sus fuente de empleo, producción de alimentos y aportes a la generación de divisas”, expresó Abinader en una comunicación.

El líder opositor señaló que el Gobierno debe aprovechar este momento para que impulse la tecnología que crece poco a poco y para construir y reconstruir caminos vecinales, limpieza de canales de riego y otras acciones de ayudas que faciliten la vida de los productores agropecuarios.

Según el documento, Abinader hizo el señalamiento al valorar la calidad de los vegetales que constituyen parte de las cajas de raciones alimenticias que distribuyó en zonas de Santo Domingo Este.

El dirigente del PRM llevó allí su programa ‘Ruta Solidaria’, en el que además de entregar alimentos dona medicamentos, mascarillas, guantes, productos de desinfección y aseo y otras ayudas en solidaridad con el pueblo, a fin de contribuir a evitar el contagio del coronavirus y sus efectos.

