Abinader designa Francisco Camacho como su coordinador de Deportes

El deportista Francisco Camacho fue designado Coordinador de Deportes del Gabinete Presidencial de Luis Abinader.

Tras la decisión, Camacho fue juramentado por un representante del Gabinete Presidencial, que dirige Lisandro Macarrulla, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

El Gabinete Presidencial es el organismo que se encarga de elaborar las propuestas que serían implementadas en un gobierno encabezado por Luis Abinader, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Francisco Camacho, ex miembro de la selección nacional de taekwondo y presidente actual de la Federación Dominicana de ese deporte, se viene desempeñando desde hace varios años como director nacional de Deportes de la campaña de Luis Abinader.

“Esta designación es una muestra de confianza por parte del candidato presidente de la República Dominicana (Luis Abinader) al trabajo que venimos realizando en el área deportiva”, dijo Camacho.

Expuso que asumía con humildad esa gran responsabilidad y prometió no defraudar.

“Tampoco defraudaremos al pueblo dominicano, que mayoritariamente, conforme lo establecen las encuestas, está decidido a producir un cambio en la forma de conducir el Estado”, sostuvo Camacho, quien también fue miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD).