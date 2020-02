Abinader dice Junta Central Electoral ha fracasado

“Las autoridades del país nos han conducido a una profunda crisis institucional y evidentemente la Junta Central Electoral (JCE) ha fracasado”, fueron de los señalamientos que hizo ayer el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, luego de que la JCE suspendiera las elecciones municipales por problemas en el voto automatizado.

Abinader dijo que es indignante e injustificado para la democracia que haya fallado tan alta proporción de los equipos técnicos, más del 80%, después que la JCE realizara innumerables pruebas de los mismos, dando garantías de su buen funcionamiento.

“Aproximadamente a las 7:40 de la mañana, mediante llamada del presidente de la JCE, recibimos los primeros informes oficiales de que el sistema automatizado estaba colapsado, situación que ya conocía nuestra campaña, afectando la votación del 62% de los votantes. En una segunda llamada, alrededor de las 10:30 de la mañana, se nos consultó sobre la posibilidad de suspender el proceso solo en los centros de votación automatizada. Nuestra respuesta fue que esa propuesta era inaceptable, porque resultaría discriminatorio e ilegal contar solo el voto de la minoría”, explicó.

Aseguró que el grave problema fue con la boleta de su partido y de los partidos de oposición, que en un elevado porcentaje de los centros no aparecían cargadas en el sistema de voto automatizado o aparecían incompletas.

“Manifestamos nuestra profunda indignación por los acontecimientos que han derivado en la suspensión de las elecciones municipales convocadas constitucionalmente para el día de hoy. Constituye un hecho sin precedente y un grave atropello a los derechos democráticos el que los ciudadanos dominicanos no hayamos podido ejercer libremente el derecho a elegir y ser elegidos, como lo consagran la Constitución y las leyes de la República Dominicana”, apuntó.

Hay responsables. El candidato del PRM aseguró que en el problema que se dio con el voto automatizado hay responsables, por lo que pidió que se identifique a todos los que han propiciado el grave daño a la democracia dominicana y que sobre ellos caiga el peso de la ley.

Dijo que estarán permanentemente evaluando la situación y adoptando la decisión que la nación y las circunstancias les ordenen.

Iban a ganar. Luis Abinader dijo que ayer todo apuntaba a una contundente e histórica victoria del Partido Revolucionario Moderno.

“Quienes lo han impedido solo han logrado aplazarla. La nación puede estar segura de que bajo nuestro liderazgo, la democracia dominicana no perecerá. Instruimos a nuestros militantes y a la sociedad a mantenerse atentos”, apuntó.