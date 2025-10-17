Abinader dice no hay transparencia sin libertad prensa

Punta Cana.- El presidente Luis Abinader dijo ayer en la inauguración de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad y que el propósito de su gestión es proteger el derecho a informar y a ser informado, garantizando un entorno de respeto, seguridad y ética profesional.

“Sin prensa libre, no hay transparencia; sin transparencia, no hay confianza y sin confianza, la democracia se desvanece”, expresó el jefe de Estado, al pronunciar un discurso en la 81 Asamblea General de la SIP, que se desarrolla en Punta Cana, La Altagracia y que concluye el próximo domingo.

Llamó a fortalecer la democracia y la transparencia, al ponderar la importancia de una prensa libre y responsable en la construcción de una sociedad más justa y próspera.

“Una sociedad democrática y madura no teme al debate, lo fomenta. No silencia la diferencia, la escucha. No censura la crítica, la transforma en oportunidad de mejora”, dijo.

Agregó que la defensa de la verdad es fundamental para la democracia y que el periodismo libre y riguroso es esencial para combatir la desinformación y el caos informativo. Sostuvo que defender la verdad no es una tarea menor: es una forma de patriotismo cívico, una defensa de la razón frente al ruido y de la democracia frente al fanatismo.

Afirmó que la libertad de prensa es un camino que se construye día a día y que requiere confianza y respeto mutuo.

“Mientras en este país se escuche una voz libre, se publique una verdad valiente y se respete una opinión distinta, podremos decir con orgullo que la libertad vive entre nosotros”, manifestó.

El presidente Abinader, junto al presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, firmaron la Declaración de Salta II, sobre principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.

Presidente de la SIP

Mientras que, José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, alertó sobre los desafíos que enfrenta el periodismo en la región, destacando el discurso de estigmatización que obliga a algunos periodistas a trabajar desde el exilio.

Sostuvo que la defensa de la libertad de prensa requiere presencia y citó ejemplos de deterioro de la situación de la prensa en países como Cuba, Nicaragua y El Salvador.

Dijo que, pese a los desafíos, el periodismo tiene futuro si sabe reinventarse y defender la integridad de la información como pilar de la democracia.

“Sin periodismo independiente no hay democracia”, puntualizó, al llamar a defender la libertad de prensa y a garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor, sin temor a represalias o censura. Persio Maldonado, presidente del comité anfitrión de la 81ª Asamblea de la SIP y director de El Nuevo Diario, resaltó la importancia de la libertad y la democracia en el ejercicio del periodismo. Exhortó a la clase política y empresarial a que comprendan los desafíos que enfrentan los medios de comunicación.

Consideró necesario trabajar juntos para fortalecer la prensa y garantizar un entorno más propicio para ejercer el periodismo. Laura Gil, secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), resaltó la importancia del periodismo libre para la democracia, al señalar que sin un periodismo libre, no hay democracia posible.

Gil felicitó al país por contar con el mayor índice de libertad de prensa en América Latina, lo que consideró un logro.