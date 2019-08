Abinader dice PRM no pactó para dejar a Camacho en CD

El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader aclaró ayer que este partido no arribó a ningún acuerdo con los danilistas para reelegir al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, tras señalar que como organización política “no tenían vela en ese entierro”.

“El PRM no ha negociado. Esa era una simple elección de la Cámara de Diputados, si tenían un acuerdo es un problema de ellos. Nosotros no teníamos vela en ese entierro y dejamos a nuestros diputados que actuaran según su conciencia”, explicó el sábado previo a encabezar un recorrido de fin de semana por la provincia de Santiago.

Según el acuerdo al cual habrían llegado los peledeístas en el año 2015, el presidente de la Cámara de Diputados debió ser Demóstenes Martínez, un fiel seguidor del expresidente Leonel Fernández.

Durante una rueda de prensa en esta ciudad, Abinader también dejó claro que en el PRM no hay incoherencia sobre uno u otro tema, sino que en ocasiones hay diferencias de opiniones, lo que entiende que es normal que ocurra en un partido democrático.

“Las discusiones van a un comité y se decide, eso pasó con la reforma que pretendía la reelección y dijimos que no pasaba y en la elección del presidente de la Cámara de Diputados la comisión ejecutiva del PRM dejó a los diputados en libertad”.

En otro orden, dijo que él está preparado para derrotar al candidato que le ponga el PLD, sin importar que sea un león, un gato o cualquier otra figura del oficialismo porque, a su juicio, el país ya no soporta más el actual modelo basado en el desorden, la corrupción y la ineficiencia.