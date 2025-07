Abinader: El Jardín Botánico no se tocará, hará mega proyecto que cambiará el GSD

El presidente Luis Abinader aseguró ayer que “el Botánico no se tocará”. Y por el al contrario se le agregarán 20,000 metros cuadrados, y gran parte de quienes se oponen al proyecto de ampliación de la avenida República de Colombia no saben lo que se hará allí: un megaproyecto que incluye un túnel que conectará zonas claves de la capital y otras facilidades.

El mandatario se expresó en esos términos en el encuentro LA Semanal, donde junto a los ministros Limbert Cruz, José Ignacio Paliza y Andrés Bautista, expuso sobre los avances en la producción y exportación de tabaco. Asistió el expresidente agroproductor, Hipólito Mejía.

Adelantó que mañana se darán los detalles del proyecto que se pretende desarrollar en la avenida República de Colombia y áreas circundantes, que aseguró ayudará a descongestional la zona.

“Yo les digo hoy que lo que se va a anunciar el miércoles y lo que se tenía siempre pensado es que no se va a tocar el Jardín Botánico y, no solo es que no se va a tocar, sino que se le van agregar 20,000 metros cuadrados, un poco más al norte, que servirá también para que la gente haga ejercicios”, explicó

Cuestionó las criticas tras señalar que “quizás, los de la oposición, están protestando por los que ellos pensaban hacer. La oposición pensaba que el plan que ellos dejaron con Odebrecht era el plan nuestro y nosotros trabajamos de otra manera”.

El tabaco

El presidente Abinader ponderó los aportes del cultivo de tabaco a la economía dominicana, cuyo cultivo alcanza los 330 mil quintales, generando más de 122 mil empleos directos y divisas por el orden de los US$1,340 millones al años representando el 10 % de las exportaciones del país.

Destacó que la exportación anual es de US$1,340 millones -US$400 millones más que en 2019-, lo que representa el 10% de las exportaciones del país, siendo este el tercer producto de exportación de República Dominicana, después del oro y los insumos médicos.

Además es el principal empleador del país con 40,000 puestos de trabajo, 20% del total del sector, siendo un 63% mujeres y en localidades donde se cultiva el tabaco el tabaco, como es Tamboril el desempleo es 0%.

República Dominicana produce 8,400 millones de cigarros al año, de los cuales 181 millones son premium elaborados 100% a mano y más de 8,237 millones elaborados con maquinaria en 160 empresas procesadoras ubicadas en diferentes puntos del país.

Resaltó la acogida de los cigarros dominicanos a nivel mundial “los puros dominicanos son considerados los mejores del mundo por su calidad, sabor y tradición artesanal”.

Refirió que en 2024 el país exportó 181,158,993 unidades de cigarros premium a 148 países, de los cuales el 88% fue a Estados Unidos, 10% a la Unión Europea, China y Nicaragua, entre otros.

En el país hay cerca de 4,000 productores de tabaco. El Banco Agrícola otorgó RD$ 5,377 millones en financiamiento.