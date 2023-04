Abinader entrega 208 apartamentos en Santo Domingo Oeste y reconstrucción de cancha en Los Alcarrizos

Dando continuidad a su intensa jornada de inauguraciones, el presidente Luis Abinader entregó este sábado la reconstrucción del polideportivo del municipio de Los Alcarrizos y el nuevo Pabellón de Wushu y las canchas de baloncesto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El mandatario entregó además, las llaves de sus apartamentos a 208 familias en los residenciales Lolita I y Hato Nuevo V, en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste, que a partir de hoy cuentan con un hogar digno y seguro, con un aporte del Gobierno que supera los RDR$174 millones de pesos.

Más apoyo a la juventud y al deporte

Como parte de las inversiones del Gobierno en apoyo a la juventud y al deporte, el presidente Abinader, acompañado del ministro de Deportes, Francisco Camacho, entregó la remodelación completa del polideportivo de Los Alcarrizos, que conllevó una inversión de RD$21 millones de pesos.

El multiuso consta de una cancha mixta para baloncesto, voleibol, fútbol, balonmano y otros deportes, dotada de un piso nuevo, así como de gradas, baños y completamente iluminada, además de un salón multiuso y oficinas administrativas.

En el acto, el ministro de Deportes afirmó que Abinader es el presidente del Deporte, porque ha estado apoyando a la juventud y que esta obra que tenía 15 años en el olvido, es una muestra de ello.

Luis Abinader, presidente de la República Dominicana mientras entrega nuevos apartamentos en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste.

Camacho expresó que el mandatario dando continuidad al Estado, se ha dedicado a terminar todas las obras sin importar quien las haya iniciado, con transparencia y ahorrando cada centavo. Exhortó a los atletas a cuidar de estas instalaciones.

Del mismo modo, el dirigente deportivo de Los Alcarrizos, Edward Caraballo, manifestó que este multiuso no había recibido una reparación integral y que en este Gobierno se entrega totalmente adecuado para que pueda ser usado por los atletas, como se ha hecho en con la mayoría de la instalaciones de esta localidad. Agradeció al presidente Abinader por las grandes obras que ha hecho en favor del deporte.

Pabellón de Wushu

Asimismo, el gobernante inauguró el nuevo nuevo Pabellón de Wushu y las canchas de baloncesto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El Pabellón de Wushu, cuenta con dos plataformas aprobadas por la Federación Internacional de esa disciplina, una para taolu (formas) y otra para sanda (combate). De igual forma, con gradas con capacidad para 300 personas, sala VIP, una minivilla que puede acoger hasta 50 personas, así como cocina, gimnasio, sala de conferencias, salón recreativo, almacenes, oficinas administrativas, parqueos y sistema de cámaras de seguridad.

Mientras que, el reacondicionamiento de las canchas de baloncesto del Centro Olímpico, se realizó el cambio de tablero de madera a cristal y los aros de última generación de nível profesional. La inversión en las canchas al aire libre que cuentan con iluminación fue de RD$2 millones de pesos.

El ministro Camacho, en la inauguración del Wushu, valoró la obra en bien de la juventud y dijo que mediante el aprovechamiento de la esta se traerán medallas en las diferentes competiciones internacionales.

También, Luis Chanlatte, presidente de Fedowushu, agradeció al presidente Abinader por la conclusión de la obra, el cual indicó el 70% fue terminado en la actual gestión.

Abinader entrega 112 apartamentos en Residencial Hato Nuevo V

De igual forma, el presidente Abinader entregó 112 apartamentos en el Residencial Hato Nuevo V de la Constructora Bisonó, lo que constituye la primera entrega que realiza el proyecto del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, del Ministerio de la Presidencia en esta demarcación.

El jefe de Estado expresó su alegría de tener este proyecto junto a la constructora Bisonó, por la experiencia que dijo, tiene esta constructora en desarrollar apartamentos para miles de familias dominicanas siendo siempre un ejemplo de servicio y de cumplimiento.

El presidente indicó que lo importante en todas las acciones del Gobierno y por la diferente composición social y económica en la República Dominicana, es tener siempre una un paquete económico de vivienda que sea para cada sector de la economía dominicana.

«Aquí este Gobierno es un Gobierno de todos, es un Gobierno de los que menos tienen y es un Gobierno también para desarrollar la empresa, para desarrollar el comercio», aseguró Abinader.

De su lado, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, manifestó que con la entrega de estos 112 apartamentos queda demostrado que es posible fomentar alianzas público-privadas en beneficio de personas que por su condición socioeconómica se les hacía imposible materializar este logro que ofrece estabilidad a la familia.

Informó que este proyecto contó con la inversión de más de RD$252 millones por parte del desarrollador, la Constructora Bisonó; mientras que el Estado, representado por el Gobierno que encabeza el presidente Abinader aportó más de RD$ 97.1 millones, de los cuales se han invertido en beneficio de cada una de las familias, RD$ 33.6 millones corresponden al bono inicial, RD$ 24.1 millones a bono ITBIS Y RD $37.6 millones a bono tasa. Indicó además, que RD$1.7 millones corresponden al bono Mujer otorgado a nueve mujeres cabeza de familia.

De su lado, el presidente de la constructora Bisonó, Rafael Vitelio Bisonó, sostuvo que con este tipo de proyectos se garantiza que personas de escasos recursos que buscan seguridad y estabilidad, tengan su vivienda y adelantó que, trabajan en la construcción de más de 1,000 apartamentos para ser entregados en diciembre de este año y agregó que de igual forma, trabajan en el Plan de mi Vivienda Feliz, para maestros en Santo Domingo y Santiago.

Abinader entrega 96 apartamentos del Residencial Lolita I

El presidente Abinader continuó su jornada de actividades con la séptima entrega de 96 apartamentos del residencial Lolita I, con las cuales suman 753 las viviendas entregadas por el Gobierno mediante el plan de Viviendas Familia Feliz, que para este 2023 proyecta otras cinco mil unidades; y para el 2024 se planifica la construcción junto al sector privado de 10 mil más.

El ministro de la Presidencia explicó, que estas 96 familias han sido apoyadas con RDR$77 millones pesos, al recibir los bonos Inicial, Itbis y Tasa 7 años, lo que disminuye de forma considerable el costo de la vivienda que hoy están recibiendo, agregó que dentro de los beneficiarios, cuatro mujeres cabezas de familias recibieron el Bono Mujer otorgado Ministerio de la Mujer, con una cifra superior a los 800 mil pesos.

Santos Echavarría precisó que el desarrollador del Residencial Lolita I, Louis Bogaert, destinó una inversión de más de 208 millones de pesos, en una obra de infraestructura que garantiza seguridad y comodidad a los residentes, mientras que el Gobierno asumió un importante subsidio para las familias.

En tanto, que Nicole Morales, en representación del desarrollador del proyecto, Louis Bogaert, indicó que con este esquema, mediante el cual el Gobierno traza las políticas públicas en favor de las grandes mayorías, y también destina recursos esenciales, los empresarios se unen aportando el capital económico necesario para materializar programas tan sensibles como este. Anunció el inicio de otras dos etapas del proyecto.

Recibieron sus llaves de forma simbólica, Mayelin Ramírez y Jenry De Los Santos; Esther Brito y Carlos Rosario y Bolívar Javier del Jesús y Yissel Estevez.