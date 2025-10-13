Abinader entrega 488 apartamentos en SDE

El presidente Luis Abinader entregó ayer 488 apartamentos en el Residencial Ciudad Real Ecológica, Santo Domingo Este (SDE), construidos con una inversión de RD$1,202 millones, RD$788 millones fue inversión del sector privado y RD$414 millones subsidios del Gobierno.

El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, afirmó que esos 488 apartamentos “forman parte de un gran proyecto de 2,024 unidades habitacionales”.

Cada apartamento tiene 63 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, un parqueo, ciclovía, glorieta y zonas de juegos para niños.

Puede leer: Más de 3,000 empleos en riesgo: buscan solución al conflicto entre MIVHED y empresarios chinos

Resalta que en las inmediaciones del proyecto hay centros educativos, carreteras principales, farmacias, supermercados y un centro de diagnóstico y atención primaria, entre otras facilidades.

Agregó que esas viviendas fueron diseñadas para ofrecer bienestar, seguridad, estabilidad, oportunidades y esperanza a la población dominicana.

Refirió que más del 65 % de las familias beneficiadas están encabezadas por mujeres y el 46 % son jóvenes entre 18 y 35 años, “lo que demuestra que esos planes de vivienda también están construyendo futuro para una nueva generación”.

Destacó que ya son 1,188 viviendas entregadas de un total de 2,024 que se proyecta construir.

Recordó que el Gobierno ha inaugurado más de 20 mil viviendas en los últimos cinco años, “contribuyendo de manera significativa a la reducción del déficit habitacional en el país”.

En tanto que, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, explicó que de las 2,024 unidades que componen ese proyecto, el Gobierno ya ha entregado 1,118, de las cuales, las primeras 700 fueron en octubre de 2024.