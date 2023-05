Abinader entrega pedido de café a dominicana residente en Londres

Luego que la dominicana Alexandra Morel, residente en Londres, Inglaterra, manifestara a través de las redes sociales que se le estaba agotando su y deseaba que el mandatario, en su viaje a esta ciudad, le trajera dos o tres paquetes, se coordinó el encuentro en el que el jefe de Estado dominicano cumplió la petición.

“Buenas noches, bueno aquí es de noche. Mire, yo acabo de ver que usted viene para acá, para Londres. Yo vivo aquí y sucede que se me está acabando el Café Santo Domingo que yo me traje el otro día. Yo me estaba preguntando si de casualidad usted me puede traer dos o tres paqueticos de Café Santo Domingo antes que se me acabe, por favor, si no es mucho pedir.

Usted me avisa cuando usted llegue y yo voy y lo busco donde sea que usted se vaya a quedar, no hay ningún problema con eso, muchas gracias”, expresó Morel en un audio, dirigiéndose al presidente Abinader y que se hizo viral.

Cuando la joven vió al presidente Abinader en persona con el bolso conteniendo los paquetes de café exclamó, no me lo puedo creer.

“Hice eso como un juego, no era mi propósito sito que usted se pusiera a eso, presidente”, exclamó.

Por su parte, el mandatario dijo sentirse muy satisfecho y feliz con traerle su café.

Junto al presidente estuvo la Primera Dama, Raquel Arbaje, quien felicitó a los jóvenes por sus deseos de superación y por llevar en su interior los sentimientos dominicanos, a pesar de estar viviendo en Londres.

Alexandra dijo que no se imaginaba a un presidente tan humilde, sencillo y amable, como Luis Abinader.

La dominicana lleva dos años residiendo en Londres junto a su esposo Luis Manuel Martínez, quien fue contratado por una empresa inglesa y se desempeña como diseñador de software.

Martínez estudió en el Instituto Tecnológico de Las Américas, ITLA.

Los familiares de ambos residen en Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.