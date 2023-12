Abinader ganaría en una primera y segunda vuelta

¿Si mañana fueran las elecciones presidenciales, por cuál candidato votarías? el 54.3% dijo que por Luis Abinader; el 24.9% Leonel Fernández; y el 11.2% por Abel Martínez. El 60.3% aseguró no habrá segunda vuelta.

Mientras el 0.8% por Roque Espaillat, y un 0.5% por Guillermo Moreno; Carlos Peña y Miguel Vargas se colocan con 0.1%. El 3.9% prefirió no votar. Según la encuesta de la firma peruana ABC Marketing.

El estudio que abarcó 1,200 personas mayores de 18 años aplicada de manera presencial del 19 al 22 de diciembre de 2023 a nivel nacional, posiciona la imagen personal del presidente Abinader como muy buena con un 72.6%.

Puede leer: ¡Llegó el gran día! RD celebra los 10 millones de turistas

Indica, además, que el 38.2% de los encuestados no votaría por Leonel Fernández debido a su falta de credibilidad y el 28.8% por Luis Abinader. El 18.9% no votaría por Abel Martínez, mientras el 6.8% por ninguno. El 6.7% no opinó.

De igual forma, señala que el 47.4% de los consultados entiende que la delincuencia es el principal problema del país, a pesar de que coloca la imagen personal de Abinader con un 67.9% por el trabajo que realiza a través del Plan de Seguridad Ciudadana para combatir los actos delictivos a nivel nacional.

El estudio revela que la aceptación del presidente en los ciudadanos sigue en aumento con un 67.9% y el 78.5% dice que irá a votar en las próximas elecciones.

Preferencias de partidos

El 50.3% dijo sentirse identificado con el PRM, el 18.8% con la Fuerza del Pueblo y un 16.9% con el Partido de la Liberación Dominicana, mientras el 9.8% no opinó. Un 1.0% con el PRD; el 0.7% con el PRSC y el 0.2% con DXC.

Elecciones municipales

Ante la elección de los partidos en las próximas elecciones municipales, el 52.2% dijo votar por el PRM, un 20.6% por la Fuerza del Pueblo, mientras que el 15.6% por el PLD. El 0.7% por el PRD; un 0.3% por el PRSC y el 0.1% por DXC