El presidente Luis Abinader dijo este lunes que el Poder Ejecutivo hará el procedimiento legal respecto a la sucesión en la Alcaldía de La Vega, luego de que la vicealcaldesa, Amparo Cruz, renunciara a ser alcaldesa tras la designación de Kelvin Cruz como nuevo ministro de Deportes.

«Vamos a seguir los procedimientos de nuestra Constitución. Eso es lo que vamos a hacer», dijo el mandatario durante el encuentro con la prensa que se realiza cada lunes en el Palacio Nacional.

A continuación, el comunicado íntegro enviado a los medios de comunicación:

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó a Kelvin Cruz como su candidato a la Alcaldía, y fue él quien recibió el respaldo de los votantes de La Vega. Mi candidatura a Vicealcaldesa fue parte de esa fórmula electoral, y mi apoyo a Kelvin Cruz se fundamentó en su gestión anterior, que siempre consideré ética y ejemplar.

Es importante subrayar que el electorado votó específicamente por Kelvin Cruz para Alcalde, y por mí como su compañera de fórmula para la Vicealcaldía. No fui candidata para otra posición dentro del Estado, y probablemente no habría aceptado la candidatura si otra persona hubiera encabezado la boleta.

Los votantes del PRM eligieron a uno de los suyos para dirigir la Alcaldía, y debo ser clara: nunca he pertenecido a las filas del PRM, ni tengo la intención de hacerlo en el futuro.

Durante mi tiempo como Vicealcaldesa, he cumplido cabalmente con mis responsabilidades y los munícipes han reconocido el trabajo arduo que he realizado. He honrado la confianza depositada en mí tanto por el electorado como por Kelvin Cruz. Mi selección para este cargo se basó en mi extensa trayectoria como sindicalista en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), como educadora en los niveles preuniversitario y universitario, y como una municipalista comprometida tanto en la teoría como en la práctica.

Estos logros no son fruto del azar, sino del esfuerzo y la dedicación de más de 30 años. Fui regidora electa para el período 1998-2002 y tuve el honor de presidir el Concejo de Regidores durante ese tiempo, donde mi gestión recibió reconocimientos tanto a nivel local como internacional. He desempeñado diversas funciones administrativas, incluyendo la implementación del Presupuesto Participativo Municipal, participación comunitaria, y la dirección de las Olimpiadas Infantiles Municipales de Verano, que ha beneficiado a miles de niños y niñas veganos.

No he llegado a la Vicealcaldía por un golpe de suerte, sino como resultado de mi labor constante y mi compromiso con la comunidad.

Entiendo que, ante la renuncia de Kelvin Cruz, la ley me faculta para asumir la Alcaldía. Sin embargo, considero que mi legitimidad para ocupar dicho cargo es cuestionable.

Para mí, pesa mucho lo legítimo.

Ni directa ni indirectamente, me prestaré a despojar a los perremeístas, ni a los munícipes de la Vega, del cargo que escogieron y legítimamente les corresponde.

Estas son razones suficientes para excluirme de la posibilidad de sustituir a Kelvin Cruz en la Alcaldía.

Por tanto, renuncio de manera formal y sin condiciones al cargo de Vicealcaldesa, y corresponde que la institucionalidad opere para que se decida quiénes ocuparán en lo adelante la Alcaldía y Vicealcaldía.