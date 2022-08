¿Abinader ignoró al PLD y se concentró en Leonel? Charlie Mariotti responde

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, dijo hoy que el mandatario Luis Abinader no se olvidó de esa organización política, tras mencionar directamente en su discurso al expresidente Leonel Fernández.

¨No nos ignoró, yo creo que él le dio a la oposición en sentido general, pero yo no estoy dentro de su cabeza ni estoy tampoco en la mesa de sus estrategas y tácticas¨, explicó.

Manifestó además que si él fuera mandatario de la República jamás ignoraría al partido morado.

¨Si yo fuera presidente no ignoraría a un partido que no se detiene, que no se para, que todas las semanas crece y se fortalece de manera real y sin autoengaños¨.

Añadió que ¨ si él escogió a un rival problema de él, reiteramos que ni nos preocupa ni nos ocupa, nuestra ocupación es PLD 24 / 7¨.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Abinader compara inversión actual en UASD y Metro con las del gobierno de Leonel

Haciendo una breve comparación del gasto actual en sectores como la ampliación del Metro y las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el presidente Luis Abinader ponderó que ahora se hace más con los mismos recursos utilizados en el Gobierno de Leonel Fernández.

“Es comprensible que la oposición no crea que estemos construyendo 3 extensiones de la UASD con el mismo presupuesto, a precios actuales, que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UASD en Santo Domingo en 2011. O que la ampliación del Metro a Los Alcarrizos cueste un 25% menos por Kilómetro lineal de lo que costó hace 15 años! ESTO ES CAMBIO”, indicó.

Ambas obras señaladas por el presidente Luis Abinader fueron iniciadas y ejecutadas en los ocho años de gobierno del expresidente Leonel Fernández.

Respuesta de Leonel

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, catalogó este miércoles los dos años de gestión del presidente de la República, Luis Abinader, como dos años de picazos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas.

El ex presidente, Leonel Fernández, de la República tildó de «Manipulación grosera querer comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas», respecto a los logros en infraestructura y desarrollo social citados por el actual mandatario del país.

Aseguró el que Gobierno introdujo un nuevo elemento al debate, el de comparar precios de obras construidas con otras que son mera ilusión hasta el momento. «No podemos comparar mitos con realidad», agregó.

Fernández también cuestionó que el Gobierno presentara como un logro suyo la lucha contra la corrupción al tiempo que pregone la independencia del Ministerio Público.