Abinader inaugura muelles pesqueros de Río San Juan y Cabrera, en María Trinidad Sánchez

En Santiago, inaugura nuevo CAIPI Rosa Gómez de Mejía y asiste a lanzamiento de las iniciativas Santiago Turístico Bureau y la plataforma de promoción Visit Santiago, donde anunció que la provincia será sede del Mundial de FIFA femenino para el tercer trimestre de este año.

María Trinidad Sánchez. – El presidente Luis Abinader inauguró este domingo los muelles pesqueros de Río San Juan y Cabrera, que marcan el inicio de una pesca más segura, activa y productiva y ofrecen nuevas oportunidades para el turismo local.

Ambas obras se enmarcan dentro del Plan Nacional de Rehabilitación, Remozamiento y Construcción de Muelles Pesqueros.

En el acto, el presidente Abinader instruyó al director de Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, para que en conjunto con la alcaldía municipal realicen un diseño de un mirador en el área donde se construyó el muelle, que sirva de esparcimiento y ocio sano para las familias de la zona.

El mandatario dijo no entender cómo se podía mantener una forma de vida como lo es la actividad pesquera en una comunidad por tanto tiempo sin una acción que diera respuesta a esa demanda. «Este muelle era un compromiso, pero verdaderamente una necesidad de la comunidad, con esto estamos aquí llevando justicia a este municipio de Río San Juan y especialmente a sus pescadores».

El jefe de Estado destacó algunas de las obras que el Gobierno ha ejecutado y otras en proyecto en este municipio, tales como la reconstrucción del hospital, la intervención de la Laguna Gri-Gri y el acueducto.

El Muelle Turístico y Pesquero de Río San Juan, una obra esperada por más de 50 años por los munícipes, tendrá la capacidad para albergar hasta 200 embarcaciones simultáneamente, con 70 zonas de atraque clasificadas para distintos usos.

Este proyecto ha sido posible gracias a una inversión de RD$183 millones de pesos. La obra transformará de forma positiva al sector pesquero de Rio San Juan y a la región, quienes tenían que atravesar cientos de kilometros para que sus productos fueran descargados en Puerto Plata y Luperón.

Un nuevo capítulo para Río San Juan

De su lado, el director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, indicó que esta obra había sido anhelada por los pescadores desde los años 70 y en esta gestión de gobierno encontró un puerto seguro donde llegar para hoy, con júbilo, celebrar este nuevo capítulo.

Recordó que el presidente Abinader durante su campaña, se comprometió a construir este muelle para Río San Juan y hoy, de manera contundente, ha demostrado que cuando se cree en un compromiso y se trabaja por alcanzarlo, se convierten en realidades que transforman vidas y comunidades.

Asimismo, el alcalde de Río San Juan, Alan Checo, agradeció al gobierno del presidente Abinader por hacer realidad esta obra para los pesqueros y por impulsar la transformación de este municipio.

Inauguración del muelle pesquero de Cabrera

La construcción del Muelle Pesquero en Cabrera consta con dos espigones, cuatro pasarelas con un área total de 179.95 metros cuadrados y además tiene una capacidad para 5 embarcaciones de mayor calado y 22 embarcaciones de menor calado, que de manera simultánea proporcionarán a los pescadores las condiciones necesarias para llevar a cabo su labor de manera más eficiente.

Este proyecto, esperado por más de 20 años, ha sido posible gracias a una inversión aproximada de RD$63 millones de pesos. La obra, es sinónimo de cumplimiento y representa un nuevo capítulo que marca el inicio de una pesca más segura, activa y productiva y por demás, un sueño hecho realidad para la comunidad de Cabrera.

Mientras que, en la inauguración del muelle pesquero de Cabrera, el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, destacó las grandes acciones y realidades que ha venido realizando el gobierno del presidente Abinader para dignificar la vida de los hombres y mujeres del país.

Rodríguez dijo que, esta obra es una promesa de mucho tiempo que ninguna gestión anterior de gobierno había cumplido. «Cuando llegamos encontramos el diseño y presupuesto en el Ministerio de Obras Públicas y de inmediato, por instrucciones del presidente Abinader, le fue entregado a la Au oridad Portuaria y ya en este día vemos los resultados de esta gestión».

El presidente de la cooperativa de Pescadores, Ramón Rondón, dijo que este muelle es un viejo anhelo de la comunidad y de los 168 pescadores matriculados.

Mientras que, el alcalde de Cabrera, Marlon Arias, expresó que esta obra había sido un reclamo de más de 20 años y hoy se constituye en realidad. Agradeció el apoyo que el presidente Abinader ha dado al municipio, con obras como el malecón, el hospital, asfaltado de carreteras, parques y otras.

En las inauguraciones estuvieron presentes el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez; la gobernadora por la provincia María Trinidad Sánchez, Gregoria Correa; el senador, Alexis Victoria Yeb; el viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández; los comandantes generales de la Fuerza Aérea, mayor general Carlos Ramón Febrillet; de la Armada Dominicana, vicealmirante Agustín Morillo; el director de la ADESS, Freddy Correa; el presidente del Consejo de Apordom, Alejandro Campos; el presidente del Bandex, Juan Mustafá.

Presidente Abinader pone en funcionamiento el nuevo CAIPI Rosa Gómez de Mejía, en Santiago

Luego de la inauguración del Teleférico, en Santiago, Abinader entregó el nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), Rosa Gómez de Mejía, ubicado en Gurabo Abajo, Santiago, en el que 250 niños y niñas con edades de 0 a 5 años recibirán los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

El jefe de Estado catalogó a la ex primera dama, como un ser especial y contaba con una brisa de paz y tranquilidad que siempre entendía las personas. «Tenía esa nobleza que era del alma, pero también recta, muy recta».

Indicó que el nombre colocado al CAIPI no es por la relación con la ex primera dama, si no por ser un ejemplo de persona, como un ejemplo de madre, esposa y ciudadana.

El mandatario estuvo acompañado del expresidente de la República, Hipólito Mejía esposo de doña Rosa Gómez, quien estuvo acompañado de su familia; la vicepresidenta Raquel Peña, la primera, Raquel Arbaje y la directora ejecutiva del INAIPI, Besaida Manola Santana.

En tanto, el expresidente Mejía, resaltó el valor de la familia en la sociedad dominicana y de parte de su familia Mejía Gómez agradecieron la distinción de que el nuevo centro tenga el nombre de su esposa.

Expresó su convencimiento de que el presidente Abinader y su esposa, Raquel Arbaje, replican la experiencia más importante el apoyo, el respeto y el ejemplo a la familia dominicana.

Con el nombre de este centro se brinda homenaje a doña Rosa Gómez de Mejía, exprimera dama ejemplar, con alto grado de sensibilidad humana y que se identificó con las mejores causas hacia los sectores vulnerables, en especial aquellas en favor de la niñez y la familia.

Este es el CAIPI número 56 que se inaugura en la presente gestión de gobierno del presidente Abinader a nivel nacional, a los que se suman tres nuevos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI) puestos en servicios en recintos y centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para totalizar 59 los centros puestos en funcionamiento en favor de los niños y la niñas y familias.

Anuncia importantes eventos que favorecerán el sector turístico de Santiago

Durante el lanzamiento de las iniciativas Santiago Turístico Bureau y la plataforma de promoción Visit Santiago en un acto celebrado este domingo en el Centro León, el mandatario anunció que la provincia será la sede del Mundial de FIFA femenino para el tercer trimestre de este año, al tiempo que indicó que para el año 2026 los juegos centroamericanos se desarrollarán desde aquí.

Otras iniciativas anunciadas por el presidente son: La creación del museo Don Alejandro Grullón sobre la ciudad de Santiago en las instalaciones del INPOSDOM auspiciado por el Banco Popular, recordó además la remoción del Hotel Mercedes que se convertirá en un centro cultural del Banreservas.

El presidente Abinader habló de la fortaleza institucional de Santiago como base para impulsar la estrategia de desarrollo turístico. “El nuevo turismo es contar las historias de éxito. Hay mucha riqueza de donde sacar”, dijo el mandatario sobre el desarrollo de las industrias y su historia, como el tabaco, el ron, la salud, entre otras empresas exitosas de larga data con que cuenta la Ciudad Corazón. “Nuestra visión de futuro es una gran zona metropolitana Santiago- Puerto Plata, con la Carretera del Ámbar.

El ingeniero Manuel Estella, socio fundador de Visit Santiago, al igual que el Ramón Paulino presidente del Clúster Turístico de Santiago, resaltaron el apoyo del gobierno dominicano y el Ministerio de Turismo para que la ciudad corazón avance y se destaque como destino turístico.

En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta, Raquel Peña; la primera dama, Raquel Arbaje; los ministros de la Presidencia, Joel Santos; de Turismo, David Collado; Melany Rodríguez, presidenta Visit Santiago; Fernando Capellán, entre otros ejecutivos.