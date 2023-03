Abinader inaugura primera etapa de saneamiento de Arroyo Gurabo

Beneficiará a más de 900 mil personas

Santiago.- El presidente Luis Abinader junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, entregó este miércoles la primera etapa del saneamiento de Arroyo Gurabo que impactará la vida de unas 900 mil personas en esta ciudad.

El mandatario, quien estuvo acompañado por su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, manifestó ante los presentes el compromiso que tiene su gobierno con el cuidado del medio ambiente.

«Yo estoy comprometido con el saneamiento y con el cuidado del agua que es vida, que va a ser el activo más preciado y que debemos cuidar debido a la situación del cambio climático».

Reiteró que por años la provincia tenía una sub inversión que no era conveniente ni para Santiago ni para todo el país.

El mandatario destacó que estudiando economía y especialmente la materia de desarrollo económico decían que había que devolver a las comunidades, provincias, estados por lo menos un 70% de los ingresos que se recibían y el restante 30% distribuirlo en todo el país para lograr una justicia económica.

«Esto estaba muy alejado de la realidad y Santiago que es y siempre ha estado en la vanguardia del desarrollo económico del país con las principales zonas francas, industrias en la parte agrícola como en el sector industrial», dijo.

De su lado el director de INAPA explicó que el proyecto inaugurado hoy es el de mayor impacto social y medioambiental que realiza el Gobierno en el país y tiene una inversión superior a los 1,500 millones de pesos, de los cuales se han erogado aproximadamente RD$420 millones equivalentes al 25 por ciento, en virtud del avance del proyecto.

«Gracias al presidente Luis Abinader, hoy estamos aquí, felices, entregando la primera etapa de esta ambiciosa obra, pues desde el principio él se empeñó en devolver la dignidad a todas estas personas que antes vivían en condiciones muy vulnerables».

Las comunidades beneficiadas son La Javilla-Puchulo, Callejón de la Jagua, Las Cayenas, Zaida, Las Mercedes, Radiocentro, Los Ciruelos Abajo, La Terraza Abajo, Villa Esperanza, Hoyo de Puchula, Miraflores II, Los Santos Abajo, Los Solares y Hoyo de Bartola.

La obra incluye un parque, canchas deportivas, ciclovía, murales educativos, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, anfiteatro y áreas verdes para el disfrute de toda la familia.

«Este solo proyecto tiene los componentes que caracterizan la gestión actual; ya que, en materia de medio ambiente, elimina el 43% de la contaminación del río Yaque del Norte; en lo social, sacará a miles de dominicanos de la extrema pobreza; y, en materia de infraestructura, crea espacios de recreación, deportes y educación. Esto refleja el modelo de gestión del presidente Abinader y constituye una muestra de que es un presidente transformador, como él lo ha manifestado», precisó Wellington Arnaud.

Menos contaminación ambiental

Los munícipes de los alrededores de Arroyo Gurabo vivían en pobreza extrema y expuestos de manera directa a enfermedades e infecciones, como consecuencia de la contaminación ambiental de su entorno.

Sin embargo, con los trabajos realizados en esta primera etapa esas condiciones han empezado a cambiar.

En tal sentido, los trabajos incluyeron canalización de las aguas, construcción de registros colectores, colocación de tuberías colectoras residuales para el canal, encache de cañadas y colocación de alcantarillas, así como colocación de redes colectoras en los sectores próximos a la ribera del arroyo.

Los componentes principales de la obra son el correcto manejo de las aguas de lluvia y residuales, provisión de agua potable a unas 19 comunidades que no cuentan con el servicio y adecuado manejo de los desechos sólidos.

Como parte del rescate de la zona, el Gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), construye un proyecto habitacional de un total de 150 edificios de cuatro niveles, que abarcan 1,200 apartamentos, a fin de reubicar a las familias que vivían en los alrededores.

Entrega obras eléctricas construidas por Edenorte

Más temprano el gobernante inauguró obras eléctricas construidas por Edenorte por un monto aproximado de RD$33 millones que incluyen la rehabilitación de las redes e iluminación de la pista de motocross del referido complejo deportivo y un proyecto similar construido en la comunidad Arroyo Toro, del municipio de Tamboril.

El administrador de Edenorte, Andrés Cueto, dijo que se está transformando el sistema eléctrico nacional, gracias a la visión del presidente Abinader, quien entiende que un país no puede desarrollarse si no tiene electricidad de calidad.

De su lado, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, valoró la inversión que realiza el Gobierno en la provincia de Santiago.

«Cada vez que me toca hablar en estas actividades yo le decía que Santiago demandaba y la gente decía que Santiago exige mucho y no era que exigía mucho; Santiago lo que pedía era que le devolvieran parte de lo que aportaba en impuestos y eso mucho gobiernos no lo entendieron».

Dominicana es mi Patria

Para culminar las actividades de este miércoles, el mandatario asistió al octavo concierto “Dominicana es mi Patria” que organiza el Ejército de la República Dominicana y que se celebró frente al Monumento a los Héroes de la Restauración.

La iniciativa surge con el propósito de resaltar la dominicanidad a través de música típica interpretada por la banda de música de la institución militar y fue presentada previamente en las provincias Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Jimaní, Pedernales y Azua para el disfrute abierto y gratuito del público.

Esta última entrega contó con la participación de Manny Cruz, Jandy Ventura, Héctor Acosta y Fernandito Villalona.

En horas de la tarde, el mandatario se reunió con pastores evangélicos.

Acompañaron al Presidente, los ministros, de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza; la gobernadora Rosa Santos; los directores de Proindustria, Ulises Rodríguez; de la CPADP, Ángel de la Cruz; de CORAASAAN, Andrés Burgos, de la EGEHID, Rafael Salazar; de Refidomsa, Leonardo Aguilera, así como directores municipales, diputados y los empresarios Manuel Estrella; Frank Elías Rainieri; Victor Garcia Sued; entre otros.