Abinader llama a la unidad nacional y reitera urgencia de pruebas gratis para coronavirus

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, exhortó esta noche al presidente de la República, Danilo Medina, a convocar a todas las fuerzas políticas y sociales del país para constituir un “Gobierno de Unidad Nacional” que supere la crisis sanitaria y social que padece el pueblo dominicano por la pandemia del coronavirus.

En una alocución en la que sugirió crear hospitales temporales en varias provincias, proveer todo tipo de equipos y materiales usados en la cura del virus, Abinader reiteró la urgencia de que el Gobierno disponga pruebas masivas y gratis para detectar temprano el contagio, y puso a los médicos del PRM a disposición de las autoridades para practicar las pruebas masivas y gratuitas que propone.

Adelantó estar en la disposición de comprar con recursos propios, “de nuestra campaña y de colaboradores, una sustancial cantidad de pruebas rápidas para contribuir con ese propósito”.

“Pero para realizar esas importaciones las autoridades deben levantar la prohibición que impide hacerlo. No es el momento para cerrar nuestras aduanas a la libre importación de insumos médicos de primera necesidad. No importa si afecta suplidores o exclusividades, hoy sólo debe importar la salud de nuestra gente y no el lucro particular.

Medidas más estrictas, más pruebas y más hospitales

“También proponemos medidas de prevención más estrictas en materia de salud para lograr romper la cadena de contagio, pues debemos lograr que el aislamiento social dispuesto de manera parcial por las autoridades abarque las veinticuatro horas del día para reducir la tasa de contagio.

Propuso reducir la burocracia para que ningún ciudadano tenga que esperar días para realizarse una prueba. Sin la realización de estas pruebas no conoceremos la cantidad real de afectados.

Consideró imprescindible incrementar la capacidad hospitalaria a través de instalaciones temporales en facilidades deportivas y en inmuebles públicos o privados en desuso. “Debemos establecer hospitales regionales temporales en Santiago, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana y La Romana. Obviamente continuar utilizando el hospital militar Dr. Ramón de Lara.

“Requerimos aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos, mediante compra o donaciones, para atender a los afectados en condiciones críticas. También los EPP o equipos de protección personal para evitar el contagio a nuestro meritorio personal médico”, dijo.

“Estas medidas de salud deben ser acompañadas con otras en materia económica para que contribuyan a crear las condiciones mínimas adecuadas para mantener el aislamiento por el tiempo necesario. Reiteramos que las autoridades deben aprobar el pago de diez mil pesos a todos los trabajadores informales y a todos los que hayan perdido sus empleos por esta crisis”, agregó.

Abinader señaló que entiende que debe exonerarse el pago total de los servicios de electricidad y agua durante los meses de marzo y abril. “Proponemos que se coordine con el sector financiero una suspensión del pago de tarjetas de crédito y de los préstamos comerciales y personales”.

“Para reducir el riesgo de contagio sugerimos sustituir la desorganizada, caótica e inhumana entrega directa de alimentos del Plan Social de la Presidencia por un bono utilizable en cualquier establecimiento comercial del país. Del mismo modo la entrega de ese bono debe ser coordinada por las iglesias, juntas de vecinos y clubes sociales y culturales para que sean distribuidas a los que más lo necesiten”.

Trabajar unidos. Abinader precisó que están en desacuerdo en muchos aspectos con las autoridades y no cabe duda de que así será también en el futuro; “pero en este momento de dificultades estamos dispuestos a trabajar unidos por el bien de nuestro país”.

Abinader inició su alocución con un mensaje de solidaridad para las familias de las seis personas fallecidas a causa de esta terrible enfermedad. “Todos los especialistas consultados coinciden en que estamos entrando en el pico de crecimiento de la etapa de contagio comunitario”, dijo.

“Enfrentaremos el reto más difícil: Proteger nuestras vidas. La de nuestros padres, nuestros hijos, y todos nuestros familiares y seres queridos. No creo que nadie necesite escuchar ahora cifras sobre esta crisis, porque la sufren todos los días”, refirió.

“Es la crisis que sufre el trabajador informal que no puede ganarse el sustento diario, el empleado suspendido que se quedó sin ingresos cuando más lo necesita la madre sin medios para alimentar a sus hijos, el profesional sin ahorros, pero con el compromiso de pagar la casa o el carro. Sufren las empresas medianas y pequeñas que temen quedarse sin capital de trabajo”.

“Sufren los propietarios de las grandes empresas, que tienen grandes problemas. Sufren los ciudadanos que esperan una lista interminable para poder hacerse la prueba y muchos sin el dinero para pagarlas”, resumió para advertir que “el impacto de esta crisis es una realidad y lo podemos ver en todas partes”.

“No dejaremos que se arruine el futuro de los dominicanos, porque a pesar de estos sufrimientos, nos recuperaremos para salir más fortalecidos que nunca”, proclamó.

Agregó que las soluciones están al alcance de nuestras manos, en la creatividad de nuestro liderazgo, en la fuerza de nuestros corazones y en la incansable capacidad de trabajo y solidaridad de todos los dominicanos.

“Nosotros no gobernamos. Nuestra capacidad de ejecución es limitada; pero como líder de la principal organización política del país tenemos el deber de contribuir con ideas y acciones para ser parte de la solución. Lo que necesitamos es que el país se una para enfrentar con responsabilidad los desafíos a nuestra prosperidad futura”.

“Si nos unimos para recuperar este país podremos mirar a la cara a nuestros conciudadanos para decirles que hemos cumplido con nuestro deber. Presidente Medina, es el momento convocarnos a un gobierno de Unidad Nacional, comencemos ahora, porque mañana será tarde”, concluyó, invocando la protección del pueblo dominicano.