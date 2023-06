Abinader obtendría 48%, Leonel 31% y Abel 11%, según nueva encuesta

Luis Abinader se consolida en la primera posición con un 48%. Le sigue el expresidente de la República, Leonel Fernández, con un 31% y Abel Martínez, candidato del PLD, alcanza un 11%. Un 9% sigue indeciso.



Como viene adelantando SONDEOS hace varias semanas, el presidente de la República y posible candidato oficialista a la reelección, Luis Abinader, subió otro escalón en las encuestas y pelea para meterse en el 50 más uno en una primera vuelta. Ahora, con una novedad de peso: también le está disputando el apoyo a Leonel Fernández con los disgustados peledeistas, unos electores que algunos creían cautivo.



Así lo ratifica un estudio de SONDEOS, una consultora pionera en mediciones online. Entre los días del 22 y el 30 de junio, hizo un levantamiento de 2.000 personas casos en el Distrito Nacional, con +/- 2,2% de margen de error.

LEA: “Lo que él decida lo apoyaré”, dice Raquel Arbaje sobre reelección de Abinader



El capítulo electoral empieza con una medición particular que viene haciendo SONDEOS. Evalúa los pisos y techos de intención de voto de las tres principales fuerzas. Y ya allí puede verse el crecimiento del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y también, aunque en menor escala, la Fuerza del Pueblo; sin embargo, es notable el descenso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



En este caso, en los datos de intención de voto para la Presidencia de la República es liderada por Luis Abinader con un 48%, seguido por el expresidente Leonel Fernández quien obtuvo un 31% y en un relegado tercer lugar se encuentra el candidato del PLD, Abel Martínez, con un 11%. Miguel Vargas Maldonado, presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), obtuvo un 1%.



Cuando se le preguntó a los encuestados sobre ¿Cuál era el partido de su preferencia? un 46% se identificó como peremeísta, un 23% como de la Fuerza del Pueblo, un 19% prefirió el PLD, un 0.2% el PRD y un 0.1% eligió el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); mientras, un 0.9% no respondió. El 56% cree que el actual presidente Luis Abinader ganará definitivamente las elecciones, un 32% opina que será el expresidente Leonel Fernández y sólo un 0.9% optó por el candidato del PLD, Abel Martínez.



De los encuestados que se identifican como peremeístas o simpatizantes del presidente Luis Abinader, un 86% contestó que seguramente lo votaría; un 3% dijo que podría votar por él, un 0.4% respondió que aun estaba indeciso; mientras que un 0.2% aseguró que quizás no vote por el PRM, y otro 0.2% expresó que nunca votaría por el mandatario.

En torno a los que simpatizan con el expresidente Leonel Fernández, el 78% está seguro de que votará por él; un 0.6% podría llegar a votarlo, y un 0.5% dijo estar indeciso. En cambio, el 0.6% quizás no vote por la FP y un 0.2% dijo que nunca le daría su voto.

En el PLD, un 44% asegura que votará por Abel Martínez; un 0.5% dijo que podría llegar a votarlo y un 0.9% opinó que estaba indeciso. El 23% contestó que quizás no vote por el candidato morado y un 16% dijo que nunca le daría su voto.



GESTIN PRESIDENCIAL:



La evaluación del Gobierno alcanza su nivel más aceptable. El 59% de los consultados evaluó positivamente la gestión del presidente Luis Abinader, con el 52% que la considera “muy buena” y un 0.7% como “algo buena”. Un 0.6% opinó que “regular”, mientras que un 19% respondió que “algo mala”. Entretanto, un 13% entiende que es “muy mala” y un 0.3% “no respondió”. Esta valoración es compartida por los distintos segmentos sociodemográficos según sexo, edad y nivel socioeconómico.



Un 86% de los dominicanos considera a Luis Abinader como un presidente honesto, el 78% respondió que es eficiente, un 81% está seguro de su compromiso con la transparencia, mientras que el 83% dijo que el mandatario tiene buenas intenciones y el 65% opina que cumple lo que promete.



LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Un 93% de la población dominicana considera que la vicepresidenta de la República es una mujer honesta, un 91% la percibe como eficiente y un 92% como transparente. Un 76% de los entrevistados favorece que Luis Abinader la escoja nuevamente como su candidata vicepresidencial.

Raquel Arbaje





RAQUEL ARBAJE

El rol de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, es considerado como positivo para el 84% de los dominicanos y un 0.6% lo cataloga de regular.

DESCONTENTO

La agenda de la opinión pública del país continúa siendo liderada por temas económicos y sociales: El problema del tránsito y desorden en el transporte en el Distrito Nacional alcanza el 96%; la poca o nula inversión en instalaciones deportivas en los barrios, a u 86%; la inseguridad ciudadana fue mencionada por el 83%.

Los altos precios de los productos básicos, preocupa al 79%; déficit, negligencia y alto costo de la energía eléctrica, por el 76% de los consultados; la construcción de aulas en las escuelas, con un 61%; la burocracia en las instituciones del Estado, en 53% y la construcción, reconstrucción y equipamiento de los centros hospitalarios, por el 47%.



FUERTE RESPALDO CIUDADANO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Cuando a cada uno de los entrevistados se les preguntó si consideraban que las próximas elecciones presidenciales, congresuales y municipales serían diáfanas y transparentes, un 81% se mostró muy seguro y un 0.7% algo seguro. Un 0.6% contestó que algo inseguro y un 0.4%, muy inseguro.



Otra de las preguntas realizadas a los encuestados buscó conocer si confiaban en la idoneidad e imparcialidad del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, y el 91% dijo respondió que sí. El 69% de la población dominicana está segura de que ejercerá su derecho al voto, el 0.9% se mostró solo algo seguro y un 11% indeciso. El 0.8% no piensa ir a votar y un 0.3% no respondió.