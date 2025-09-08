Abinader instruye al MAP investigar aumento de compras de vehículos en el Gobierno

  • Hoy
Abinader instruye al MAP investigar aumento de compras de vehículos en el Gobierno

Luis Abinader

El presidente Luis Abinader reveló este lunes que ordenó al Ministerio de Administración Pública (MAP) hacer una investigación respecto al aumento de compras de vehículos en los últimos tres años de su gestión.

«Esta mañana mandé al ministro administrativo a que investigara eso», dijo Abinader. La respuesta se da luego de que un periódico denunciara que el gasto anual de vehículos del Gobierno ascendió a 123 %, pese a que el mandatario ya había ordenado en el 2021 limitar las adquisiciones, como parte de su plan de austeridad.

«Pero en ese mismo reportaje dice que la mayoría de los vehículos corresponden a la compra de los vehículos de TRE (transporte escolar), de ambulancias y de la Policía; pero mandé a hacer un estudio sobre los vehículos», acotó Abinader.

«Eso (de las compras) lo hemos llevado con bastante rigurosidad, en la medida que no afecte los servicios públicos, porque tenemos que comprar esos autobuses de TRAE, de la Policía, del 9-1-1, y en ese reportaje lo afirma», dij Abinader.

El trabajo periodístico indica que «entre el 2018 y el 2020, se registró un descenso del 87.21 % en el gasto de recursos para vehículos de motor, desde los 4,300 millones de pesos hasta los 550 millones en el pandémico 2020, según los datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre licitaciones realizadas en ese período».

DGII amplía flotilla de vehículos para fortalecer la capacidad

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Abinader instruye al MAP investigar aumento de compras de vehículos en el Gobierno
Abinader instruye al MAP investigar aumento de compras de vehículos en el Gobierno
8 septiembre, 2025
Luis Abinader truena por situación en Senasa: «Debería tener consecuencias drásticas»
Luis Abinader truena por situación en Senasa: «Debería tener consecuencias drásticas»
8 septiembre, 2025
Luis Abinader dice tasa del dólar está en el promedio: «No creo que se vaya a desplazar más»
Luis Abinader dice tasa del dólar está en el promedio: «No creo que se vaya a desplazar más»
8 septiembre, 2025
Luis Abinader, sobre Diosdado Cabello: «Se refiere de manera despectiva sobre mí, pero trata con mucho respeto a Marco Rubio; ¡qué valentía!»
Luis Abinader, sobre Diosdado Cabello: «Se refiere de manera despectiva sobre mí, pero trata con mucho respeto a Marco Rubio; ¡qué valentía!»
8 septiembre, 2025
De 2010 a la fecha programa consume RD$44 mil millones
De 2010 a la fecha programa consume RD$44 mil millones
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo