El presidente Luis Abinader reveló este lunes que ordenó al Ministerio de Administración Pública (MAP) hacer una investigación respecto al aumento de compras de vehículos en los últimos tres años de su gestión.

«Esta mañana mandé al ministro administrativo a que investigara eso», dijo Abinader. La respuesta se da luego de que un periódico denunciara que el gasto anual de vehículos del Gobierno ascendió a 123 %, pese a que el mandatario ya había ordenado en el 2021 limitar las adquisiciones, como parte de su plan de austeridad.

«Pero en ese mismo reportaje dice que la mayoría de los vehículos corresponden a la compra de los vehículos de TRE (transporte escolar), de ambulancias y de la Policía; pero mandé a hacer un estudio sobre los vehículos», acotó Abinader.

«Eso (de las compras) lo hemos llevado con bastante rigurosidad, en la medida que no afecte los servicios públicos, porque tenemos que comprar esos autobuses de TRAE, de la Policía, del 9-1-1, y en ese reportaje lo afirma», dij Abinader.

El trabajo periodístico indica que «entre el 2018 y el 2020, se registró un descenso del 87.21 % en el gasto de recursos para vehículos de motor, desde los 4,300 millones de pesos hasta los 550 millones en el pandémico 2020, según los datos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre licitaciones realizadas en ese período».