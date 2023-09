Luis Abinader recalcó que en República Dominicana no está la situación de Haití

El presidente de la República Luis Abinader, enfocó casi la totalidad de su discurso ofrecido en la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actual situación que atraviesa Haití, y que se ha incrementando en los últimos días debido a la construcción de un canal del lado oeste de la isla, que ha tenido como consecuencia el cierre de la frontera.

Tras las acusaciones de distintos grupos haitianos que tildan a República Dominicana de no querer que su país avance económicamente, y de por la misma razón que no construyan el canal, Abinader indicó que el mismo Haití ha sido el responsable de hoy no contar con suficiente área verde y productivos ríos, ya que según el jefe de Estado son los que han destruido su medio ambiente.

«Al observar la isla de La Española desde el espacio, ¡háganlo desde su celular a través de Google Earth!, se percibe una diferencia palpable y desgarradora: una mitad verde y floreciente corresponde a la República Dominicana, que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití«, dijo el primer mandatario.

Abinader indicó que su temor es que, de continuar mal usándose los recursos del medio ambiente (esto por la creación del canal para desviar las aguas del río Masacre), la preservación del planeta se ponga en riesgo.

«Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza», añadió Abinader.

En su discurso, Abinader, manifestó que la construcción del canal por parte de «insurgentes» haitianos «nunca fue comunicado de manera oficial» a la República Dominicana.

«La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales», dijo.

Asimismo, adelantó que dicho proyecto atentaría contra el parque industrial Codevi ubicado en la zona fronteriza con Haití, además de los efectos negativos en materia ecológica para el país.