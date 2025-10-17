Abinader y ministro de Deportes inauguran Juegos Universitarios

El presidente Luis Abinader y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz dejaron oficialmente inaugurados este viernes los Juegos Deportivos Universitarios 2025 en una ceremonia celebrada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó el valor de la justa deportiva en la que participarán poco más de 1,800 atletas de 23 instituciones de educación superior de todo el país, quienes competirán en ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3×3, fútbol sala, judo, karate, natación, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa.

Cruz afirmó que, gracias al apoyo incondicional y al compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con el deporte, se han rescatado los Juegos Universitarios después de 13 años en pausa.

“En estos dos fines de semana, durante 15 días, los estudiantes van a estar celebrando, disfrutando, compitiendo y levantando el orgullo de cada una de las universidades que representan”, declaró el ministro.

Las competencias se llevarán a cabo en la UASD, donde se jugarán baloncesto, judo, karate, taekwondo, béisbol y sóftbol, mientras que en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Club Deportivo Naco, y en los parques Güibia, Eugenio María de Hostos y Club Calero, se desarrollarán otras disciplinas deportivas.

Los atletas del interior del país se hospedarán en el Albergue Olímpico, la Villa Deportiva de las Américas y el Club de Aduanas, entre otros espacios.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán, y la presidenta de la Asociación de Rectores Universitarios, Odil Camilo, resaltaron la importancia del rescate de los Juegos Deportivos Universitarios, mientras que la atleta Pamela Rodríguez tuvo a su cargo el juramento de los deportistas.

El evento cuenta con el respaldo de instituciones del Estado como los Comedores Económicos, responsables de la alimentación, y la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) junto al Sistema de Transporte Estudiantil (TRAE), encargados del transporte de los atletas.

Al final del acto, el presidente Abinader posó para la foto oficial junto a los atletas y autoridades, mientras que el ministro Kelvin Cruz grabó un video tipo selfie con el primer mandatario, capturando un momento de espontaneidad y camaradería que reflejó el espíritu alegre y juvenil de la inauguración.

El acto contó con la presentaciones artísticas de Mark B y Mozart La Para, quien cerró la ceremonia interpretando dos de sus más conocidos éxitos, provocando la ovación y el aplauso de los cientos de estudiantes presentes.