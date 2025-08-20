Abogada de Magaly Medina explica la «injusticia» cometida contra su clienta   

Carmen Magalys Medina Sánchez / Foto: fuente externa

La abogada Wendy Lora reveló que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones contra Magaly Medina, exfuncionaria y hermana del expresidente Danilo Medina, en el marco del caso Antipulpo.

Tras años de investigación y un extenso proceso judicial, Medina fue absuelta de todos los cargos, incluyendo lavado de activos y participación en irregularidades dentro del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).

Durante una entrevista en el programa el Sol de la Mañana de RCC Media, Lora detalló que los testigos del Ministerio Público confirmaron que Medina no tuvo participación directa en los hechos imputados. Además, los peritajes financieros demostraron que sus cuentas bancarias no presentaban movimientos sospechosos ni vínculos con financiamiento ilícito.

“No hubo pruebas, no hubo testigos que la vincularan. Lo que hubo fue una narrativa sin sustento legal”, afirmó la abogada.

La querella presentada por el Ministerio Público fue declarada ilegal por no contar con la autorización del Consejo de Directores del FONPER, debilitando aún más la acusación. Tras la sentencia, se levantó el congelamiento de bienes impuesto a Medina.

Lora negó que la absolución se debiera a un acuerdo político, asegurando que fue producto de un proceso judicial transparente y basado en la falta de pruebas.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

