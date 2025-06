El abogado del empresario Antonio Espaillat informó este viernes que ya fue pagada la garantía económica de 50 millones de pesos impuesta a su cliente como medida de coerción, por la acusación de homicidio involuntario tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, que le hace el Ministerio Público tanto a él como a su hermana, Maribel Espaillat.

«El señor Espaillat ya ha cumplido con los requisitos que ha establecido la jueza, del pago de la fianza, y ahora estamos en trámites burocráticos, a los fines de lograr su salida en las próximas horas», aseguró el jurista Miguel Valerio a miembros de la prensa que cubre la fuente judicial.

Manifestó que dicho proceso normalmente toma entre una y dos horas, dependiendo del cúmulo de trabajo, por lo que la hora exacta en la que su representado saldrá de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, ubicado en Ciudad Nueva, no depende de ellos.

«Acuérdense que ayer era feriado, o sea, estamos trabajando a ritmo normal, a los fines de lograr que hoy salga el señor Espaillat. Ya nosotros no manejamos eso, es un tema de la fiscalía porque ellos están haciendo su trámite burocrático», explicó el defensor.

Video captado por el fotoreportero Guillermo Burgos, del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Responde a las declaraciones del Ministerio Público

Del mismo modo, Miguel Valerio reaccionó a las declaraciones del titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien calificó como “una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, de imponer como medida cautelar a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

«Es penoso que en un país las instituciones no se respeten. O sea, uno que trata de ser justo y aceptar decisiones, algunas me gustan más y algunas me gustan menos. Pero yo creo que un sistema no se puede manejar así, y deberíamos de ir cambiando», pronunció el letrado.

Continuó: «La medida de coerción no decide nada, sino simplemente si se va a presentar o no se va a presentar al litigio, y nosotros dijimos en el estrado que este no es un tema de testigo, sino de peritajes, porque es algo científico. ¿Por qué ocurrió? Evidentemente, no compartimos las declaraciones, pero yo soy un creyente de la libertad de expresión, cada quien que diga lo que quiera«.

